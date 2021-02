Covid, dati Veneto oggi. Zaia mette la parola “fine” al finto asporto nei bar

Covid, dati del Veneto di oggi, martedì 9 febbraio 2021 ore 13, nel giorno in cui il presidente Zaia ha annunciato la nuova ordinanza più restrittiva.

Il Veneto dichiara 701 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore.

65 i decessi nelle ultime 24 ore nella nostra regione.

Il totale degli infetti da inizio epidemia è 317.979, quello delle vittime a 9.364.

Negli ospedali prosegue però la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus.

Nei reparti non critici si trovano 1.590 persone (-46), nelle terapie intensive i malati sono 181 (-7).

I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 26.330.

In Veneto da oggi c’è un’ulteriore novità: si dovrà consumare al bar solo da seduti, tra le ore 15.00 alle 18.00, sia all’esterno che all’interno dei locali.

E’ quanto comunicato della nuova ordinanza regionale del presidente Luca Zaia.

La normativa è in vigore da oggi, 9 febbraio, fino al 5 marzo.

Il testo, presentato ai giornalisti nella consueta conferenza stampa, ricorda il rispetto della distanza di un metro tra i posti, e le altre linee guida già fissate dalla Conferenza delle Regioni.

E’ vietata la consumazione per asporto nelle vicinanze dell’esercizio e sempre “consentita e consigliata” la consegna a domicilio.

