Coronavirus Venezia, il giorno perfetto

Coronavirus Venezia e provincia: parafrasando un motto sportivo (il match perfetto), oggi si può parlare

del giorno perfetto nella drammatica partita contro il virus.

Nuovi casi nel veneziano: zero; nuovi decessi con il virus: zero.

In provincia restano ricoverati 36 pazienti, sono 35 di competenza della Ulss 3 Serenissima e 1 della Usl 4, in ogni caso tutti in area non critica. Ma il dato che oggi bisogna trovare più significativo è senz’altro il numero “0” nella casella dei decessi per il secondo giorno consecutivo.

Dei 35 veneziani (in senso stretto) ricoverati, 11 si trovano nell’ospedale di Dolo, mentre 24 sono ricoverati a Villa Salus di Mestre.





I NUMERI DEL VENEZIANO

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia: 2661 ieri, 2661 oggi

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia: 151 ieri, 150 oggi

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Deceduti totali a Venezia e provincia: 287

Deceduti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Guariti totali (negativizzati virologici*) a Venezia e provincia: 2224 ieri, 2225 oggi

Guariti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia: 239 ieri, 224 oggi

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -15





DECEDUTI NEL VENEZIANO

Nessun decesso.





RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 42

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 78

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 15

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 28

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 10

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 9

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 11

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 113

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 140

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 24

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 14

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 113

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

(*) Secondo la definizione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa, è ipotizzato che il Sars-Cov2 si comporti come gli altri virus e dunque un soggetto che sia stato infettato rimanga, una volta guarito, in qualche modo protetto sviluppando una forma di immunità. Sui tempi di durata dell’immunizzazione, al momento, non vi è certezza scientifica. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, ha spiegato che alcune patologie infettive danno immunità a vita, altre, come la Sars, hanno una copertura di circa un anno.

(**) Dal 17 aprile la Regione del Veneto comunica un solo aggiornamento quotidiano anziché due come in precedenza. Dal 28 aprile i bollettini tornano ad essere due, uno delle 8 del mattino e uno delle 17. Ciò potrebbe causare modeste discrepanze a causa del confronto con altre notizie più o meno aggiornate.

Dall’8 maggio il report di Azienda Zero modifica la sua conformazione. Al fine di non generare confusione nei lettori si preferisce sospendere da questa data la voce dei ‘negativizzati ricoverati’.

Dalla stessa data alcuni flussi risultano ‘riconteggiati’ quindi non più coerenti con lo storico precedente. In questa sede si preferisce mantenere i totali con logica autonoma, integrandoli con i dati singoli ufficiali che vengono forniti quotidianamente.

Dai primi di maggio è stato notato il crollo statistico delle persone ricoverate, ciò è avvenuto per un cambio del conteggio deciso dall’Autorità Sanitaria. Da quella data, infatti, vengono sommate solo le ‘attualmente positive’. Se una persona ricoverata con il virus, ad esempio, oggi viene trasferita in rianimazione per difficoltà respiratorie ma nel frattempo il suo tampone è tornato negativo non figurerà nei conteggi dei ricoverati.

Il giorno 30/05/2020, con le ultime dimissioni, viene chiusa la sezione Covid dell’Ospedale di Jesolo. Da tale data, pertanto, il suo report è azzerato.

(***) Il bollettino di riferimento è di domenica 31 maggio ore 17.