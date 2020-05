Coronavirus Venezia e provincia, data storica da segnare in calendario

Coronavirus Venezia e provincia: oggi è una data storica da segnare a futura memoria. Zero decessi e zero nuovi casi. Non bisogna abbandonarsi a troppo facili entusiasmi, il territorio non è “ripulito” dal virus, ricordano le autorità, però si può dire che ne è stata fermata la propagazione.

Il Veneto stesso mostra la stessa rosea, per quanto possibile, situazione, addirittura in anticipo da quello che prevedevano gli algoritmi. Il governatore Luca Zaia è in procinto di firmare un’ordinanza che, tra le altre cose, consentirà la riapertura da lunedì 25 maggio dei centri per l’infanzia e l’adolescenza, centri estivi e Grest.

Un possibile chiarimento a beneficio degli amanti degli approfondimenti numerici e statistici: dall’Azienda Zero ieri, giovedì 21 maggio, si annunciavano due situazioni non proprio sovrapponibili: la mattina il messaggio era “zero nuovi contagi”, poi era emerso un “+3”, infine al pomeriggio di nuovo un valore “0”. E’ molto probabile che ciò derivi dall’accertamento eseguito su campioni appartenenti a date precedenti (che non vanno a incrementare valori odierni) dei quali si è formato un consistente arretrato da analizzare.

Infine va sottolineata la raccomandazione autorevole del direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima ai tanti giovani ripresi in questi giorni senza mascherine e senza distanziamento sociale in prolungati momenti di happy hour e movida:

““Ragazzi che andate in giro così spavaldamente: nelle vostre mani avete la vita dei vostri nonni e delle persone anziane a voi care. Abbiate rispetto di chi vi sta accanto, se non basta che vi si rammentino i troppi morti già causati dal Coronavirus”. “Fate attenzione, voi che vi sentite liberi di fare quello che volete. Il virus c’è, è presente intorno a noi. Gli ospedali stanno tornando alla loro normalità; e però non vorremmo che per qualche imprudenza e comportamento non corretto si debba ritornare a chiudere tutto. E questo dipende solo dal nostro senso civico”.





I NUMERI DEL VENEZIANO

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia: 2644 ieri, 2644 oggi

Casi positivi totali dall’inizio della pandemia a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia: 245 ieri, 239 oggi

Casi attualmente positivi a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -6

Deceduti totali a Venezia e provincia: 281 ieri, 281 oggi

Deceduti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Guariti totali (negativizzati virologici*) a Venezia e provincia: 2123 ieri, 2128 oggi

Guariti totali a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: +5

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia: 530 ieri, 462 oggi

Casi attuali in isolamento domiciliare a Venezia e provincia in più o in meno rispetto al giorno precedente: -68





DECEDUTI NEL VENEZIANO

Nessun decesso.





RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 42

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 78

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 15

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 28

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 0

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 10

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 9

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 25

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Deceduti: 108

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 132

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 22

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Deceduti: 14

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 107

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 5

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Deceduti: 29

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 100

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +2

(*) Secondo la definizione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa, è ipotizzato che il Sars-Cov2 si comporti come gli altri virus e dunque un soggetto che sia stato infettato rimanga, una volta guarito, in qualche modo protetto sviluppando una forma di immunità. Sui tempi di durata dell’immunizzazione, al momento, non vi è certezza scientifica. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, ha spiegato che alcune patologie infettive danno immunità a vita, altre, come la Sars, hanno una copertura di circa un anno.

(**) Dal 17 aprile la Regione del Veneto comunica un solo aggiornamento quotidiano anziché due come in precedenza. Dal 28 aprile i bollettini tornano ad essere due, uno delle 8 del mattino e uno delle 17. Ciò potrebbe causare modeste discrepanze a causa del confronto con altre notizie più o meno aggiornate.

Dall’8 maggio il report di Azienda Zero modifica la sua conformazione. Al fine di non generare confusione nei lettori si preferisce sospendere da questa data la voce dei ‘negativizzati ricoverati’.

Dalla stessa data alcuni flussi risultano ‘riconteggiati’ quindi non più coerenti con lo storico precedente. In questa sede si preferisce mantenere i totali con logica autonoma, integrandoli con i dati singoli ufficiali che vengono forniti quotidianamente.

Dai primi di maggio è stato notato il crollo statistico delle persone ricoverate, ciò è avvenuto per un cambio del conteggio deciso dall’Autorità Sanitaria. Da quella data, infatti, vengono sommate solo le ‘attualmente positive’. Se una persona ricoverata con il virus, ad esempio, oggi viene trasferita in rianimazione per difficoltà respiratorie ma nel frattempo il suo tampone è tornato negativo non figurerà nei conteggi dei ricoverati.

(***) Il bollettino di riferimento è di giovedì 21 maggio ore 17.