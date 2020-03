Coronavirus, numeri dei comuni veneziani: Venezia, San Donà e Chioggia con più casi

Coronavirus: la tendenza statistica mostra segni di miglioramento anche se in Veneto l’ “onda” arriva (e passerà) con qualche giorno di ritardo. Per questo sarà ancora fondamentale rispettare con rigore le restrizioni.

A livello nazionale si registra un calo dei decessi con 756 unità di domenica contro gli 889 di sabato. Un calo anche dei ricoveri in terapia intensiva con 50 di domenica contro i 124 di sabato.

RICOVERI A VENEZIA E PROVINCIA (DATI DI DOMENICA 29 MARZO)

Ospedale dell’Angelo di Mestre

49 persone ricoverate in area non critica

16 persone ricoverate in area critica

19 persone decedute

22 persone dimesse

Ospedale Civile di Venezia

12 persone ricoverate in area non critica

7 persone ricoverate in area critica

5 persone decedute

11 persone dimesse

Ospedale di Dolo

87 persone ricoverate in area non critica

15 persone ricoverate in area critica

13 persone decedute

17 persone dimesse

Ospedale Villa Salus di Mestre

27 persone ricoverate in area non critica

2 persone decedute

10 persone dimesse

Ospedale di Jesolo

55 persone ricoverate in area non critica

14 persone ricoverate in area critica

11 persone decedute

14 persone dimesse

VENEZIA E PROVINCIA: NUMERO DI CASI DIVISI PER COMUNE

Venezia 366

San Dona’ di Piave 95

Chioggia 84

Marcon 44

Portogruaro 44

Martellago 37

Scorzè 31

Mirano 30

Spinea 28

Mira 27

Jesolo 22

Fossalta di Portogruaro 19

Santa Maria di Sala 17

Eraclea 16

Santo Stino di Livenza 14

Noale 13

Pianiga 13

Salzano 13

Dolo 12

San Michele al Tagliamento 10

Quarto d’Altino 10

Gruaro 10

Concordia Sagittaria 9

Meolo 9

Cavallino-Treporti 8

Campagna Lupia 8

Fiesso d’Artico 8

Stra 7

Camponogara 7

Noventa di Piave 7

Campolongo Maggiore 6

Musile di Piave 6

Pramaggiore 5

Vigonovo 5

Cavarzere 4

Teglio Veneto 4

Torre di Mosto 4

Caorle 3

Fossò 3

Annone Veneto 2

Ceggia 2

Cinto Caomaggiore 2

Fossalta di Piave 2

(n.b.: “Venezia” comprende Mestre, per gli ultimi dati su centro storico e isole cliccare il link)