Fenice, a giugno concerti a porte chiuse: saranno trasmessi in diretta streaming

Fenice, a giugno concerti senza pubblico, tutti trasmessi in diretta streaming.

Nel mese di giugno si terranno quattro concerti dell’orchestra e del coro del teatro e sarà una sorta di ‘prova generale’ a porte chiuse per la ripresa ufficiale della programmazione dal vivo con pubblico in sala, che avverrà nel mese di luglio.

La Fenice scalda i motori per una ripartenza a pieno regime ormai alle porte. E lo fa con quattro concerti che nel mese di giugno saranno trasmessi in diretta streaming sui canali YouTube, Facebook e Instagram del teatro e che vedranno protagonisti i professori d’Orchestra e gli artisti del Coro della Fenice.

Concerti dunque senza pubblico, ma fruibili gratuitamente tramite web grazie alla trasmissione in diretta dalla Sala grande di Campo San Fantin. I quattro appuntamenti, in programma il 18, 19, 20 e 21 giugno 2020 alle ore 19.00, saranno una sorta di ‘prova generale’ per la ripresa ufficiale della programmazione dal vivo con pubblico in sala, che avverrà nel mese di luglio.

Sarà la musica dei veneziani Antonio Vivaldi e Tomaso Albinoni a inaugurare la rassegna streaming, nel concerto in programma giovedì 18 giugno 2020 alle ore 19.00: l’Orchestra del Teatro La Fenice, con Roberto Baraldi primo violino concertatore, eseguirà tre Concerti per archi e basso continuo del Prete Rosso – il Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo op. 3 n. 8 rv 522, il Concerto in sol minore per archi e basso continuo rv 156 e il Concerto in si minore per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo op. 3 n. 10 rv 580 – e lo splendido Adagio in sol minore di Albinoni.

L’organico comprende Alessandro Cappelletto, Livio Troiano, Nicola Fregonese ai violini solisti, Alessandro Zanardi al violoncello e Roberta Ferrari al clavicembalo.

Nel concerto successivo, in programma venerdì 19 giugno 2020 alle ore 19.00, il palcoscenico sarà per gli ottoni dell’Orchestra e per le voci del Coro del Teatro La Fenice, che proporranno un programma originale aperto dalla Fanfare for a common Man di Aaron Copland e poi composto da musiche di Claudio Monteverdi, Giovanni Gabrieli e Johann Sebastian Bach.

In particolare verranno eseguiti la Toccata dall’Orfeo di Monteverdi; poi di Gabrieli la Canzon settimi toni e la Canzon Duodecimi toni, la Sonata Pian e Forte, i Canon 27 e 28, La spiritata per ottoni e l’«Angelus domini» per coro; di Bach il mottetto per coro a cappella «Jesu meine Freude» bwv 227; infine ancora del «divino Claudio», il Vespro della Beata Vergine per ottoni.

È composto da musiche di grande attrattiva il terzo concerto della rassegna streaming, in programma sabato 20 giugno 2020 alle ore 19.00: l’Orchestra del Teatro La Fenice guidata dal primo violino concertatore Enrico Balboni eseguirà una carrellata di pezzi classici tra i più popolari, dall’Allegro della Serenata in sol maggiore kv 525 Eine kleine Nachtmusik al Canone in re maggiore di Johann Pachelbel, dall’Aria cosiddetta ‘della quarta corda’ dall’Ouverture in re maggiore bwv 1068 di Johann Sebastian Bach al Valzer dalla Serenata per archi op. 48 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, dall’Adagio per archi di Samuel Barber all’Ave Maria di Franz Schubert, con un gran finale affidato alla Pizzicato Polka di Johann e Josef Strauss e al tango di Astor Piazzolla, con Oblivion e Libertango.

Il quarto ed ultimo concerto streaming, in programma domenica 21 giugno 2020 alle ore 19.00, vedrà l’Orchestra del Teatro La Fenice eseguire due grandi classici del repertorio: la Serenata in mi bemolle maggiore op. 7 di Richard Strauss e la Serenata n. 10 in si bemolle maggiore kv 361 Gran Partita di Wolfgang Amadeus Mozart.