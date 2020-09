Coronavirus, Covid Hospital di Jesolo ripristinato

Coronavirus, il Covid Hospital di Jesolo è in fase di ripristino. Lavori sono in corso per riallestire a Jesolo la struttura che era dedicata al virus nei difficili giorni del lockdown.

Al momento i “cluster” di Fossalta e San Donà sono asintomatici o con sintomi blandi che si possono curare a casa, ma viene evidentemente ritenuto fondamentale oggi farsi trovare pronti, perché i contagi sono in crescita e nessuno sa davvero prevedere cosa accadrà con il grande freddo.

L’Ospedale Covid di Jesolo, con strumentazioni e personale, è in pre-allerta. Dovesse malauguratamente servire sarebbe di nuovo operativo in poche ore. Un reparto dedicato agli infettivi con personale e ventilatori per la terapia intensiva pronti a diventare funzionanti in caso di urgenza.

Il direttore generale dell’Usl 4, Carlo Bramezza, ha confermato che tutto è pronto per essere operativo nel giro di 24 ore o, al massimo, 48.

Oltre alla giusta misura precauzionale ci sarebbe anche una concausa correlata, però. L’altro ospedale “Covid”, quello di Dolo, potrebbe esaurire i posti letto e la soluzione di Jesolo per trasferimenti o ulteriori ricoveri diventerebbe automatica in una logica territoriale.

Per quanto riguarda la diffusione del contagio, come detto, Fossalta di Piave e San Donà sono le due zone “attenzionate” in questo periodo.

23 persone contagiate nella prima e 21 casi nella seconda, ma i dati aggiornati del nuovo “giro” di tamponi arriveranno in queste ore.

Piccola nota a margine: la notizia della potenziale riapertura di Jesolo è accolta con tristezza dalla popolazione ma anche tra gli addetti ai lavori. La struttura, infatti, era stata chiusa a giugno di quest’anno dopo la dimissione degli ultimi due pazienti curati per il Covid e il momento era stato celebrato con una festa semplice in cui tutti gli operatori sanitari si abbracciavano tra gli applausi degli altri nel piazzale antistante la struttura per la conclusione di una guerra che pareva conclusa (foto sopra dell’epoca).

