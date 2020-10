Coronavirus: “Assembramenti anche a Venezia come niente fosse”. Lettere al giornale

Coronavirus: “Assembramenti anche a Venezia”.

Gentile cronista, anche oggi è tutto come se niente fosse. Ma di cosa stiamo parlando?

Oggi mi trovavo a passare nel pomeriggio nella zona dell’università linguistica e del liceo Marco Polo.

Ebbene nelle immediate vicinanze del Ponte di San Trovaso un evidente assembramento di giovani radunati per il rito dell’aperitivo.

Virus? Ma di cosa stiamo parlando?

In tutto, tra le decine di ragazzi





presenti, non sono riuscita a contare più di quattro di loro che parlavano con la mascherina addosso. Tutti gli altri: abbassata sul collo nel migliore dei casi, ma la maggior parte nemmeno legata al braccio.

Allora io mi chiedo: da giorni si parla dei pericoli del Covid (per quanto oggi faccia fortunatamente meno morti), di ricoveri, di posti letto che prima o dopo finiranno, di lockdown, di Conte, di Zaia, ma, dico io, il nostro senso di responsabilità dov’è?

E i controlli, tanto annunciati e auspicati, dove sono?

Da quanto mi dicono a Santa Margherita la situazione è simile e di Fondamenta Cannaregio ho visto le foto. Per non parlare della via Garibaldi, a Castello, che amici lì residenti hanno definito una discoteca a cielo aperto la sera, con alcolici e amplificatori musicali in orari notturni.

Ma di cosa stiamo parlando?

Siamo noi, alla fine





che ci meritiamo tutto quello che ci sta capitando. Se non si può fare affidamento sul senso di responsabilità dei ragazzi perché troppo giovani servono interventi dissuasori come deterrente. Il sistema di giustizia che regola la nostra civiltà si basa proprio su questo: norme-inosservanza-sanzioni.

Possibile che con tutti i discorsi che si sentono fare ogni giorno ad ogni minuto ovunque su Covid e coronavirus, l’unica cosa che sembra contare davvero è che i bar stiano aperti affinché possano guadagnare? Ma che si dia loro un indennizzo risarcitorio e che si spieghi ai clienti che si può vivere anche senza andare a bere per bar!

Grazie,

Elena Corazza

Venezia