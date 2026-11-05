5 x 1000
HomenotizieAZ-Juve, il confronto tra i fratelli Koopmeiners: ricordi, rivalità e un libro...

AZ-Juve, il confronto tra i fratelli Koopmeiners: ricordi, rivalità e un libro per beneficenza

AZ Alkmaar-Juventus mette di fronte i fratelli Peer e Teun Koopmeiners: ricordi d’infanzia, battute, rivalità e un libro scritto insieme per beneficenza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

AZ Alkmaar-Juventus di Europa League assume una dimensione familiare: la partita vede contrapposti i centrocampisti olandesi Peer e Teun Koopmeiners.

In un’intervista con il nostro inviato Franco Vanni, i due fratelli hanno risposto alle stesse domande legate a ricordi d’infanzia, battute e alla rivalità che li caratterizza quando scendono in campo.

Tra gli aspetti privati emersi, hanno parlato anche del sostegno della famiglia: a loro dire la madre «non tifa» e, come hanno scherzato, il padre «potrebbe scappare dallo stadio».

I Koopmeiners hanno inoltre annunciato un progetto comune: hanno scritto un libro insieme a scopo di beneficenza, che uscirà a giorni.

L’audio dell’intervista è riservato agli abbonati premium.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE