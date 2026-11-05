AZ-Juve, il confronto tra i fratelli Koopmeiners: ricordi, rivalità e un libro per beneficenza

AZ Alkmaar-Juventus di Europa League assume una dimensione familiare: la partita vede contrapposti i centrocampisti olandesi Peer e Teun Koopmeiners.

In un’intervista con il nostro inviato Franco Vanni, i due fratelli hanno risposto alle stesse domande legate a ricordi d’infanzia, battute e alla rivalità che li caratterizza quando scendono in campo.

Tra gli aspetti privati emersi, hanno parlato anche del sostegno della famiglia: a loro dire la madre «non tifa» e, come hanno scherzato, il padre «potrebbe scappare dallo stadio».

I Koopmeiners hanno inoltre annunciato un progetto comune: hanno scritto un libro insieme a scopo di beneficenza, che uscirà a giorni.

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