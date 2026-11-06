Oltre 3.000 tarantole trovate in calzini: arrestati tre passeggeri in Perù

Le autorità peruviane hanno sequestrato più di 3.000 tarantole nascoste all’interno di calzini riposti in tre valigie, poco prima dell’imbarco su un volo diretto in Germania. La vicenda è stata resa nota mercoledì 4 novembre dal Servizio nazionale forestale e della fauna selvatica (Serfor) e riportata da Reuters il 5 novembre 2026.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione anonima che ha indirizzato le indagini del Serfor insieme ai funzionari doganali. I ragni, rinvenuti in differenti fasi di sviluppo — uova, esemplari giovani e adulti — erano occultati in decine di calzini distribuiti nelle tre valigie.

Cora Suarez, tecnica addetta al controllo della fauna selvatica, ha spiegato che in ciascuna valigia sono stati trovati tra 15 e 22 calzini, e che ogni calzino conteneva un numero variabile di tarantole appartenenti a specie diverse. Il sequestro include esemplari dei generi Brachypelma, Pamphobeteus e Avicularia.

Suarez ha inoltre sottolineato che questi ragni sono molto ricercati per i loro colori e per le dimensioni e potrebbero essere destinati a collezionisti.

I tre passeggeri — due cittadini tedeschi e un cittadino polacco — sono stati fermati durante le operazioni di imbarco e messi in custodia dalla polizia peruviana specializzata in reati ambientali. Secondo le autorità, dovranno rispondere davanti a un procedimento penale coordinato dalla Procura specializzata in reati ambientali.