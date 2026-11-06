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HomenotizieOltre 3.000 tarantole trovate in calzini: arrestati tre passeggeri in Perù

Oltre 3.000 tarantole trovate in calzini: arrestati tre passeggeri in Perù

In Perù sequestrate oltre 3.000 tarantole nascoste in calzini nelle tre valigie di due tedeschi e un polacco; esemplari di Brachypelma, Pamphobeteus, Avicularia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le autorità peruviane hanno sequestrato più di 3.000 tarantole nascoste all’interno di calzini riposti in tre valigie, poco prima dell’imbarco su un volo diretto in Germania. La vicenda è stata resa nota mercoledì 4 novembre dal Servizio nazionale forestale e della fauna selvatica (Serfor) e riportata da Reuters il 5 novembre 2026.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione anonima che ha indirizzato le indagini del Serfor insieme ai funzionari doganali. I ragni, rinvenuti in differenti fasi di sviluppo — uova, esemplari giovani e adulti — erano occultati in decine di calzini distribuiti nelle tre valigie.

Cora Suarez, tecnica addetta al controllo della fauna selvatica, ha spiegato che in ciascuna valigia sono stati trovati tra 15 e 22 calzini, e che ogni calzino conteneva un numero variabile di tarantole appartenenti a specie diverse. Il sequestro include esemplari dei generi Brachypelma, Pamphobeteus e Avicularia.

Suarez ha inoltre sottolineato che questi ragni sono molto ricercati per i loro colori e per le dimensioni e potrebbero essere destinati a collezionisti.

I tre passeggeri — due cittadini tedeschi e un cittadino polacco — sono stati fermati durante le operazioni di imbarco e messi in custodia dalla polizia peruviana specializzata in reati ambientali. Secondo le autorità, dovranno rispondere davanti a un procedimento penale coordinato dalla Procura specializzata in reati ambientali.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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