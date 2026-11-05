Le prime pagine in edicola il 5 novembre 2026: la fotorassegna pubblicata da RaiNews

RaiNews ha pubblicato la fotorassegna delle prime pagine dei quotidiani in edicola giovedì 5 novembre 2026. La rassegna raccoglie le aperture dei giornali italiani relative alla giornata.

Tra i temi segnalati come “temi caldi” compaiono Addio Tinto Bass, i Midterm USA 2026, il caso Garlasco, la guerra in Ucraina, la crisi del clima e il fenomeno Kimi Antonelli. La pagina dedicata alla rassegna stampa indica la data delle prime in edicola: 05/11/2026.

La fotorassegna è inserita nelle sezioni informative del sito RaiNews 24 e si colloca nell’ambito della rassegna stampa nazionale. Nelle aree tematiche citate sulla pagina rientrano Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

La pubblicazione segnala inoltre collegamenti ai canali e alle redazioni regionali di Rai, con riferimenti a tg e testate locali.