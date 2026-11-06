World24: l’edizione del 4 novembre 2026 su Rai News 24, staff e palinsesto

Il 4 novembre 2026 è andata in onda l’edizione di World24 su Rai News 24. Il programma è trasmesso dal lunedì al venerdì nella fascia 21:30-21:45.

La pagina ufficiale indica il coordinamento dei programmi affidato alla Redazione Esteri. La conduzione e cura dell’edizione è firmata da Andrea Gerli, Annamaria Esposito, Aldo Anziano, Silvia Arcelli, Andrea Vaccarella, Veronica Fernandes, Ilario Piagnerelli, Marina Lalovic, Emma Farnè, Carlotta Macerollo, Raffaella Cosentino, Alessandro Carboni e Katia Cerratti. Assistenti della redazione sono Aurora Corbi e Chiara Cassarà.

Tra i temi segnalati per la rubrica compaiono, tra gli altri, “Addio Tinto Bass”, “Midterm USA 2026”, “Il caso Garlasco”, “La guerra in Ucraina”, “La crisi del clima” e il “Fenomeno Kimi Antonelli”.

La pagina raccoglie inoltre le aree tematiche seguite dal programma: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo. Sono elencate anche le redazioni regionali Tgr per numerose regioni, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano), Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Sulla pagina sono riportati i riferimenti ai canali social di Rai News 24: Facebook, Twitter e Instagram.