Perturbazione in arrivo: piogge, venti forti e mare molto mosso. Sardegna in allerta rossa

Una nuova perturbazione raggiunge l’Italia a partire dal 5 novembre, con pioggia, vento e mare molto mosso che colpiranno inizialmente Piemonte e le Isole Maggiori e si estenderanno sul resto del Paese entro il weekend.

Giovedì 5, secondo le previsioni, la Sardegna è posta in allerta rossa. Allerta gialla è segnalata su alcuni settori della Sicilia e della Sardegna. Sull’isola sono attesi grandine, temporali e venti intensi. Nella giornata si prevedono piogge a carattere sparso sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia; fenomeni deboli o localmente moderati interesseranno Piemonte e Valle d’Aosta.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali con raffiche tra 40 e 50 km/h sui canali marittimi e sul Mar Ligure, mentre il mare sarà molto mosso.

Il quadro meteorologico dei giorni successivi:

– Venerdì 6: precipitazioni sparse su Liguria e Piemonte; Nord-Est nuvoloso ma asciutto. Al Centro aumento della nuvolosità. Al Sud e sulle Isole precipitazioni a carattere sparso sulla Sicilia ionica; venti con raffiche fino a 30-40 km/h e mari mossi.

– Sabato 7: al Nord deboli precipitazioni sull’Emilia-Romagna; al Centro rovesci sulla Toscana e piovaschi su Umbria e interno laziale. Al Sud e sulle Isole deboli fenomeni su Campania e Calabria; schiarite sulle Isole Maggiori.

– Domenica 8: tendenza a generale miglioramento con ampi spazi soleggiati su tutta la Penisola e temperature stabili nelle medie autunnali.

Nei giorni precedenti la perturbazione, la giornata di ieri era risultata variabile ma asciutta, con temperature in linea con le medie del periodo e nevicate previste sull’arco alpino occidentale oltre i 1.400 metri di quota.