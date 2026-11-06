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Crédit Mutuel Arkéa colpita da cyberattacco: media stimano perdite per circa 100 milioni

Crédit Mutuel Arkéa ha subito un cyberattacco (05/11/2026): media parlano di circa 100 mln. Fondi convertiti in criptovalute, parte bloccata, indagini in corso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Crédit Mutuel Arkéa ha comunicato di essere stata vittima di un cyberattacco, un episodio definito dalla banca “sofisticato” e proveniente dall’esterno. L’annuncio è stato diffuso il 5 novembre 2026.

Secondo alcuni media le perdite derivanti dall’attacco sono dell’ordine di oltre 100 milioni di euro; l’istituto non conferma la cifra ma indica che l’importo è di analoga entità.

Nel comunicato la banca precisa che gli autori hanno utilizzato un conto dell’istituto per effettuare transazioni verso altri soggetti bancari e in seguito hanno convertito i fondi in criptovalute tramite piattaforme specializzate.

Una parte delle somme è stata bloccata e sono in corso ulteriori attività per recuperare il denaro. L’attacco è stato riportato come sotto controllo e la banca collabora con le autorità giudiziarie e di polizia per ricostruirne origine e modalità.

Crédit Mutuel Arkéa ha altresì rassicurato la clientela: gli hacker non hanno agito tramite conti di clienti delle filiali, non ci sono conseguenze sui depositi né compromissioni dei conti. Si sono registrati ritardi in alcune operazioni di bonifico, ma quasi tutte le transazioni erano tornate regolari già nella mattinata del 4 novembre.

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L’istituto invita intanto i clienti a prestare attenzione a possibili tentativi di phishing collegati all’episodio.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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