Raffineria in fiamme a Rjazan dopo attacco di droni; Zelensky annuncia vertice trilaterale con Usa e Russia

Una raffineria nella regione di Rjazan, in Russia, è stata avvolta dalle fiamme a seguito di un attacco con droni attribuito all’Ucraina. L’incendio è stato segnalato nelle prime ore dell’aggiornamento odierno dei media internazionali.

Parallelamente alla crisi sul terreno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’avvio della preparazione di un vertice trilaterale a livello di team di lavoro tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, che dovrebbe tener luogo entro meno di una settimana. L’annuncio segue una conversazione di un’ora e mezza tra Zelensky e gli emissari statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, durante la quale il capo di Stato ha dichiarato che i negoziati devono procedere “a tutta velocità” e che l’Ucraina ha già formalmente consegnato a Washington proposte definite.

Zelensky ha posto l’accento sulla necessità che le garanzie di sicurezza post-belliche siano solide e inattaccabili e ha ribadito che «la pace non ha alternative». Sul piano militare ha sottolineato l’urgenza di rafforzare la difesa aerea ucraina, chiedendo approvvigionamenti immediati e missili intercettori per i sistemi Patriot, definiti necessari per salvare vite umane. Ha inoltre ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno e sollecitato il proseguimento dei canali bilaterali, ricordando il ruolo strategico del partenariato dedicato all’Accordo sui Droni.

Dopo l’incontro con Zelensky e Witkoff, Jared Kushner ha scritto su X che, sotto la direzione del presidente, si sta lavorando intensamente con tutte le parti coinvolte per individuare una strada verso una pace duratura e una più ampia architettura di sicurezza che impedisca il ritorno delle ostilità. Kushner ha espresso apprezzamento per l’impegno mostrato dal presidente ucraino e dalla sua squadra.

Nel frattempo a Bruxelles si è tenuto un vertice cui hanno partecipato delegazioni di Ucraina, Stati Uniti, Unione europea, Francia, Regno Unito, Germania, NATO, Banca Mondiale e rappresentanti del mondo degli affari, concentrato sulle strategie di ripresa e ricostruzione post-bellica. È in programma un secondo incontro nella capitale belga per discutere l’architettura delle garanzie di sicurezza a lungo termine a favore di Kiev.

Sul fronte diplomatico negli Stati Uniti, l’incaricato d’affari ucraino a Washington, Denys Sienik, ha dichiarato a Ukrinform che il sostegno americano dovrebbe rimanere bipartisan e ha invitato i membri del Congresso a rafforzare gli aiuti e ad aumentare la pressione su Mosca. Sienik ha affermato che Kiev intende lavorare a stretto contatto anche con l’amministrazione del presidente Donald Trump per ottenere una pace giusta e duratura. Ha citato l’attacco russo contro una scuola nella regione di Zaporizhzhia, che secondo quanto riferito ha ucciso 40 civili, e i raid sulle infrastrutture elettriche come segnali che la guerra non è terminata e deve essere fermata.