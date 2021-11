I Comici al Toniolo di Mestre ritornano con un treno di risate

La ripartenza a teatro è all’insegna della leggerezza e del divertimento: dal 2 novembre scatta il rinnovo abbonamenti per “È SEMPRE UNA BELLA STAGIONE – I COMICI 2021.22”, e cioè il cartellone del Teatro Toniolo che alza il sipario sulla comicità d’autore. Dodici spettacoli dal 5 dicembre al 22 aprile, proposti dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi, con protagonisti i migliori artisti del panorama nazionale tra cui Oblivion, Paolo Migone, Francesca Reggiani, Enrico Bertolino, Debora Villa.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA DEI COMICI AL TONIOLO

Apre la programmazione, domenica 5 dicembre, in doppia replica, Debora Villa con Venti di risate, un recital che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile alla “varia umanità”.

L’ 8 gennaio Enrico Bertolino è in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione con In medio stat virus, potenti e impotenti tra cronaca e storia.

Giovanni Vernia, che con le sue irresistibili maschere ha conquistato tv e web, presenta il 13 gennaio uno spettacolo in cui racconta da dove nasce la sua “follia comica”. Vernia o non Vernia è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista, si sovrappone ai luoghi comuni dei tempi moderni.

Drusilla Foer il 29 gennaio prosegue il suo viaggio nelle vesti di Madame Foer, raccontando, in Eleganzissima, gli aneddoti tratti da una vita straordinaria vissuta tra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa.

Maestro indiscusso del trasformismo teatrale, il veneziano Ennio Marchetto porta il 12 febbraio i suoi celebri costumi di carta, con i quali dà vita a The living paper cartoon, uno spettacolo che è una vera e propria Babilonia di creatività.

Francesca Reggiani il 17 febbraio presenta invece il nuovo spettacolo Gatta morta, precisando però di non identificarsi con il titolo. Uno show sui ruoli uomo e donna, dai formidabili risvolti comici, che assicura risate a volontà.

L’Ornano Furioso è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, in programma il 4 marzo: un monologo di stand up comedy che rappresenta un’ulteriore tappa di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane.

Con La sagra famiglia, Paolo Cevoli il 11 marzo racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. E che, come tutte le sagre di paese, finisce in ridere.

Gli Oblivion arrivano al Toniolo il 17 marzo con uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: Oblivion Rhapsody è la summa dell’universo Oblivion, in cui i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia.

Angelo Pisani e Katia Follesa, in doppia replica il 25 e 26 marzo, si diranno tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si affidano a Finché social non ci separi, un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta nella diversità dei due emisferi a confronto.

Giacomo Poretti invece torna in teatro il 1 aprile con Chiedimi se sono di turno, un monologo che attinge alla sua esperienza personale, per sorridere delle sue memorie di corsia e tentare di rispondere insieme al pubblico all’annosa questione “E adesso chi lo svuota il pappagallo?”.

Chiude la rassegna il 22 aprile Paolo Migone con lo spettacolo Diario di un impermeabile, che porta in scena la vita del cabarettista ma non tutta, quella che sta vivendo ora a 65 anni suonati.

Tutti gli spettacoli ad esclusione di quelli di Debora Villa (ore 16.30 e 19.00) iniziano alle ore 21.00.

“Una carica di ironia, gioia e risate con i migliori caratteristi italiani – commenta la presidente della Commissione consiliare Cultura Giorgia Pea -. Il Teatro Toniolo si conferma una realtà culturale di respiro nazionale per offerta e pubblico. Dopo i duri mesi di chiusura e di capienza ridotta, ora finalmente in scena l’emozione e l’allegria di tornare insieme in sala”.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) come da Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.



È SEMPRE UNA BELLA STAGIONE – I COMICI 2021.22

IL CARTELLONE

domenica 5 dicembre 2021 (turno A) ore 16,30

domenica 5 dicembre 2021 (turno B) ore 19,00

DEBORA VILLA in VENTI DI RISATE

platea € 25,00 – galleria € 22,00

sabato 8 gennaio 2022 (turno A)

ENRICO BERTOLINO in IN MEDIO STAT VIRUS

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

giovedì 13 gennaio 2022 (turno B)

GIOVANNI VERNIA in VERNIA O NON VERNIA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno A € 20,00

sabato 29 gennaio 2022 (turno A)

DRUSILLA FOER in ELEGANZISSIMA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

sabato 12 febbraio 2022 (turno A)

ENNIO MARCHETTO in THE LIVING PAPER CARTOON

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

giovedì 17 febbraio 2022 (turno B)

FRANCESCA REGGIANI in GATTA MORTA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno A € 20,00

venerdì 4 marzo 2022 (turno A)

ANTONIO ORNANO in L’ORNANO FURIOSO

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 11 marzo 2022 (turno B)

PAOLO CEVOLI in LA SAGRA FAMIGLIA

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno A € 20,00

giovedì 17 marzo 2022 (turno A)

OBLIVION in OBLIVION RHAPSODY

platea € 25,00 – galleria € 22,00 – ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 25 marzo 2022 (turno A)

sabato 26 marzo 2022 (turno B)

KATIA FOLLESA e ANGELO PISANI in FINCHÉ SOCIAL NON CI SEPARI

platea € 25,00 – galleria € 22,00

venerdì 1 aprile 2022 (turno A)

GIACOMO in CHIEDIMI SE SONO DI TURNO

platea € 25,00 – galleria € 22,00- ridotto abbonati turno B € 20,00

venerdì 22 aprile 2022 (turno B)

PAOLO MIGONE in DIARIO DI UN IMPERMEABILE

platea € 25,00 – galleria € 22,00- ridotto abbonati turno A € 20,00

Il Rinnovo degli abbonamenti sarà possibile dal 2 novembre.

Per i vecchi abbonati è possibile il rinnovo dell’abbonamento in tre fasce:

dal 2 al 7 novembre poltrone dalla fila A alla fila E;

dal 9 al 14 novembre poltrone dalla fila F alla fila L;

dal 16 al 21 novembre poltrone dalla fila N alla fila Z.

Nuovi abbonamenti dal 23 novembre.

La stagione prevede due turni di abbonamento:

Abbonamenti turno A (8 spettacoli): € 168,00 platea; € 148,00 galleria

Abbonamenti turno B (6 spettacoli): € 126,00 platea; € 111,00 galleria

BIGLIETTI

Platea € 25,00 + d.p. – Galleria € 22,00 + d.p.

La prevendita dello spettacolo di Debora Villa inizierà mercoledì 24 novembre 2021

La prevendita di tutti gli altri spettacoli inizierà martedì 7 dicembre 2021

PREVENDITE: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30. Chiuso il lunedì.

