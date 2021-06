Le Chiese di Venezia… in tutti i Sensi: installazione mappa tattile

“Le Chiese di Venezia … in tutti i sensi” è un’iniziativa ideata dalle Associazioni Onlus Tactile Vision di Torino e Lettura Agevolata di Venezia, promossa dal Patriarcato di Venezia, patrocinata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, avviata grazie al supporto del Rotary Club di Venezia e, nel caso dell’installazione della Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari (in programma il 3 giugno 2021 alle ore 11:30) con la collaborazione dei Frati Minori Conventuali della Basilica, di Venice in Peril Fund e della prof.ssa Franca Lugato.

L’obiettivo del progetto è quello di permettere al maggior numero di persone di ottenere le informazioni essenziali per fruire del luogo di culto, della sua Architettura e delle sue principali opere che viene perseguito mediante la realizzazione di un pannello multisensoriale, con informazioni di tipo visivo, tattile e audio, per comunicare, in modo semplice e accessibile a tutti, le caratteristiche architettoniche salienti dell’edificio.

La cultura per tutti è uno degli obiettivi europei che il Rotary International ha fatto proprio impegnandosi a contribuire all’affermazione di una cultura dell’inclusività che oltre alla eliminazione delle barriere fisiche promuove lo sviluppo sociale . Anche all’interno del distretto Rotary 2060 molte sono le iniziative che mirano alla eliminazione delle barriere in tutti i service con finalità culturali.

Il progetto veneziano ha interessato sino ad ora le seguenti chiese: Santuario di S. Lucia, Santo Stefano, Santa Maria del Giglio, San Moisè, San Rocco, sino a questa ultima Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto, condivide pienamente tale iniziativa del Rotary Club, “in quanto questo progetto rispecchia la rilevante considerazione che l’amministrazione pubblica oggi attribuisce al concetto di qualità della vita dei cittadini intese sia come politiche dell’accessibilità, che possibilità di vivere relazioni, che autonomia, in particolar modo rivolte alle categorie di persone considerate “fragili o sensibili” come anziani, bambini, persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva”.

Nei prossimi anni il progetto verrà ulteriormente implementato grazie all’apporto di fondi privati e con il coordinamento del Rotary Club Venezia.

