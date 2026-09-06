A Venezia la mostra “Dürer Trail” di Bogi Nagy inaugura a Palazzo Albrizzi-Capello con un concerto barocco

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Venezia ha ospitato sabato 5 settembre l’apertura di “Dürer Trail”, la nuova mostra di Bogi Nagy allestita nelle sale di Palazzo Albrizzi-Capello, impreziosita da un concerto serale che ha accompagnato il vernissage.

L’esposizione prende le mosse dal percorso compiuto da Albrecht Dürer tra Norimberga e Venezia, e lo rilegge con linguaggi contemporanei. L’idea del viaggio—fisico e simbolico—sta al centro del progetto: camminare, attraversare, rimodellare spazi e memorie.



Nelle sale del palazzo le opere di Nagy si sviluppano su più registri. Accanto alla pittura convivono segni grafici, riferimenti simbolici e interventi plastici che dialogano con l’architettura storica degli ambienti. Il risultato è un percorso espositivo frammentato ma coerente, che invita a seguire un filo tra interiorità e paesaggio.

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Il vernissage ha richiamato un pubblico variegato: artisti, poeti, musicisti e appassionati hanno affollato gli spazi in un clima di attenzione e confronto. La presenza di voci diverse ha trasformato la serata in un momento di scambio, dove non è mancata la parola pubblica accanto all’osservazione delle opere.



Durante la serata sono stati proposti anche brevi interventi e presentazioni. Questi momenti hanno contribuito a spiegare alcuni nodi concettuali della mostra e a mettere in relazione l’opera di Nagy con la tradizione europea che parte da Dürer e arriva fino alle pratiche artistiche contemporanee.



La scelta di Palazzo Albrizzi-Capello non è stata neutra: il palazzo veneziano, con il suo dialogo costante tra passato e presente, ha fatto da cornice ideale a un progetto che cerca ponti tra epoche. Le stanze storiche, i materiali e la luce della città si sono intrecciati con i lavori esposti, sottolineando la dimensione performativa del passeggio tra quadri e installazioni.



La serata si è poi chiusa con il concerto “I Musici Barocchi”, affidato al flautista Enzo Caroli e alla clavicembalista Noriko Fujimoto. Il programma ha messo insieme pagine di Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Johann Adolf Hasse, Johann Sebastian Bach e Michel Blavet, proponendo un itinerario sonoro che ha spaziato tra barocco veneziano e capolavori europei.



Particolarmente apprezzato è stato il dialogo timbrico tra il flauto e il clavicembalo: il timbro chiaro dello strumento a fiato è stato sostenuto dalla sonorità puntuale del clavicembalo, creando una cornice musicale misurata ed elegante che ha accompagnato la fruizione delle opere.



L’abbinamento tra rassegna visiva e performance musicale ha trasformato l’inaugurazione in un appuntamento culturale articolato, dove le arti si sono sostenute a vicenda senza sovrapporsi. Per gli organizzatori l’intento è stato evidente: proporre un’esperienza che non si limiti alla contemplazione, ma stimoli anche l’ascolto e il confronto.



Chi non ha partecipato al vernissage potrà comunque visitare “Dürer Trail” a Palazzo Albrizzi-Capello: la mostra rappresenta un’opportunità per confrontarsi con un progetto che pone il viaggio e la trasformazione al centro della propria ricerca poetica.