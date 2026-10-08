Chiara Ferragni presenta due pesci rossi e risponde a un follower: “Faccio sempre la mamma”

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Chiara Ferragni ha condiviso sui social alcuni istanti di vita domestica — tra film in famiglia, il fidanzato e il cane di casa — mostrando anche due nuovi pesci rossi destinati ai figli. In una delle Stories, però, la leggerezza della scena è stata interrotta da una domanda pungente e dalla risposta netta dell’imprenditrice digitale: “Faccio sempre la mamma”.



Nelle immagini pubblicate la scena è quotidiana: Ferragni sul divano che guarda Il Re Leone, un titolo che ha un legame speciale con la sua famiglia. Il primogenito, infatti, porta il nome del celebre personaggio Disney. Accanto a lei compaiono anche Paloma, il fidanzato José Hernandez e il cane, elementi che restituiscono un ritratto di intimità familiare.

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Il ruolo di José nelle Stories è sempre più parte del racconto social: il giovane entra con naturalezza nelle clip condivise dall’imprenditrice, confermando una presenza resa più visibile nel tempo attraverso i profili pubblici della coppia.



A stemperare la giornata sono arrivati poi i due nuovi “inquilini” della casa: due pesci rossi, uno pensato per Leone e l’altro per Vittoria. Ferragni li mostra ai follower con un sorriso e uno scherzo sul suo nuovo ruolo, definendosi affettuosamente “la nonna” dei pesci.



La conversazione sul tema della maternità è però tornata protagonista quando un utente le ha chiesto, senza mezze misure, se ogni tanto “facesse la mamma”. La risposta della Ferragni è stata immediata e ferma: “Seriamente? Faccio sempre la mamma, perché sono la loro mamma”.



Nel suo intervento l’imprenditrice ha chiarito anche la distribuzione dei tempi familiari, ricordando che nei momenti in cui non è al lavoro passa il tempo con i figli. Ha citato recenti spostamenti che hanno coinvolto i bambini: nelle ultime settimane, ha scritto, sono stati con lei nei weekend a Madrid e a Parigi.



Lo scambio espone nuovamente un tema che, nelle parole della stessa Ferragni, non si è mai davvero sopito: il giudizio pubblico sul modo in cui le donne conciliano lavoro, vita personale e genitorialità. Negli anni l’imprenditrice aveva già affrontato critiche simili, ribadendo che non esiste un unico modello condiviso per essere madre e che la maternità non deve cancellare l’identità professionale o personale.



Il frammento di vita che Ferragni ha scelto di mostrare — tra un film per bambini, un regalo semplice come un pesce rosso e la complicità con il partner — è diventato così anche il teatro di una replica che mira a spostare il dibattito: oltre la scena quotidiana, la risposta si è trasformata in una sollecitazione contro i giudizi sulle madri. “Possiamo smettere di giudicare le madri? È davvero antiquato e assurdo”.