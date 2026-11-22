Una giuria ha dichiarato colpevole Jonathan Rinderknecht, ritenendolo responsabile dell’incendio divampato il 1° gennaio 2025 a Pacific Palisades che si è poi esteso fino a Malibu. Lo riporta la Cnn.

Il rogo è stato uno dei più devastanti nella storia della California: ha causato la morte di 12 persone e ha distrutto interi quartieri tra Los Angeles e Malibu.

Rinderknecht, che ha 30 anni, si era dichiarato non colpevole. La condanna arriva dopo che un primo processo a livello federale si era concluso con un nulla di fatto.