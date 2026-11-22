21 novembre 2026 — Nell’arco della settimana dal 9 al 15 novembre poco più di 487 mila italiani sono stati affetti da infezioni respiratorie, secondo la rilevazione RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità.

I casi complessivi sono aumentati del 2,5% rispetto alla settimana precedente, portando l’incidenza a 8,66 casi ogni mille abitanti. La quota dei casi attribuibili all’influenza “vera e propria” resta contenuta, pari al 6,5% del totale.

I più colpiti sono i bambini sotto i quattro anni: per questa fascia d’età l’incidenza è di 28 casi per mille, cioè circa tre volte superiore alla media nazionale.

A livello regionale la circolazione delle infezioni è per lo più a intensità bassa o al livello basale. Fanno eccezione la Basilicata, con intensità media e un’incidenza di 15,63 casi per mille, e la Campania, dove si registra un’intensità alta con 18,99 casi per mille.

Dai laboratori che partecipano alla rete RespiVirNet emergono i virus prevalenti: i Rhinovirus rappresentano il 19,8% dei campioni analizzati, seguiti dal SarsCoV2 con il 7,9%.