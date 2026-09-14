Tg1 Libri: la rubrica del 13 settembre 2026 in onda domenica alle 13:30

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La puntata di Tg1 Libri del 13 settembre 2026 è prevista in onda domenica alle 13:30 all’interno del Tg1.
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La rubrica è curata da Angelo Polimeno Bottai e occupa la fascia del Tg1 delle 13:30. Il programma è indicato come lo spazio dedicato ai libri più seguito nel panorama televisivo.
La redazione è a cura di Bruno Luverà. Per contatti sono riportati gli indirizzi bruno.luvera@rai.it e tg1direzione@rai.it.
Tg1 Libri rimane uno degli appuntamenti domenicali fissi del telegiornale, dedicato all’informazione culturale e alla segnalazione editoriale.