TG2 Motori: l’edizione del 13 settembre 2026, orario e staff della rubrica

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La rubrica Tg2 Motori è stata pubblicata il 13 settembre 2026 alle 13:30 sulla pagina RaiNews dedicata al Tg2.

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La pagina indica come direttore Antonio Preziosi. Il responsabile segnalato è Rocco Tolfa, mentre la cura della rubrica è attribuita a Maria Leitner.

Nella sezione redazionale della pagina viene confermato il direttore Antonio Preziosi e viene specificato che la rubrica è a cura di Rocco Tolfa e Maria Leitner.

Tra i temi evidenziati nella pagina compaiono, nella sezione “Temi Caldi”: Si torna a scuola; La morte di Emma Bonino; US Open 2026; Mostra del cinema di Venezia; La guerra in Ucraina; La crisi con l’Iran …