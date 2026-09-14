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TG2 Motori: l’edizione del 13 settembre 2026, orario e staff della rubrica

TG2 Motori, rubrica del Tg2, è stata pubblicata il 13/09/2026 alle 13:30. Direttore Antonio Preziosi; responsabile Rocco Tolfa; a cura di Maria Leitner.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg2 Motori è stata pubblicata il 13 settembre 2026 alle 13:30 sulla pagina RaiNews dedicata al Tg2.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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