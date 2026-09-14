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Il ceo di Anthropic, Dario Amodei, ha lanciato un allarme sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale affermando alla Cbs che “agenti AI potrebbero controllare internet in 6 mesi”. La dichiarazione arriva dopo la pubblicazione di un lungo post in cui Amodei descrive i gravi pericoli connessi alla tecnologia.

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Secondo Rai News, l’intervento amplia il dibattito sui rischi dell’IA. I principali protagonisti del settore chiedono now regole e controlli esterni: Sam Altman, di ChatGPT, e Elon Musk hanno espresso consenso sull’impiego di osservatori esterni e imparziali capaci di sorvegliare lo sviluppo della tecnologia all’interno delle aziende.

Anthropic ha inoltre segnalato di aver bloccato tentativi di impiego dell’IA per possibili ricerche su armi biologiche. Sempre nell’area dell’azienda, la tensione sul tema della sicurezza ha portato alle dimissioni di un ricercatore che ha lanciato avvisi sui rischi futuri.

La convergenza tra leader del settore sulla necessità di istituzioni di controllo esterne mette al centro la questione della governance dell’IA, mentre prosegue il confronto pubblico sulle misure da adottare per limitare possibili abusi e scenari di rischio tecnologico.