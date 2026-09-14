Riprese le ricerche della 26enne dispersa dopo lo scontro in laguna a Venezia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Le ricerche della 26enne Gabriela Querino sono riprese a Venezia dopo l’incidente avvenuto ieri nella laguna. L’impatto è avvenuto nel canale Tessera tra un taxi acqueo e un barchino.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Dallo scontro è risultata dispersa la giovane; le operazioni di ricerca sono in corso per ritrovarla. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle modalità dell’incidente.
Il marito di Gabriela, Sean Michieli, è ricoverato in condizioni gravi a seguito dello stesso episodio.
La notizia è stata resa nota il 13 settembre 2026 dalle fonti di Rai News.