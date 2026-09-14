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Riprese le ricerche della 26enne dispersa dopo lo scontro in laguna a Venezia

A Venezia, nel canale Tessera, sono riprese le ricerche della 26enne Gabriela Querino dopo lo scontro tra un taxi e un barchino; il marito è grave.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le ricerche della 26enne Gabriela Querino sono riprese a Venezia dopo l’incidente avvenuto ieri nella laguna. L’impatto è avvenuto nel canale Tessera tra un taxi acqueo e un barchino.

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Dallo scontro è risultata dispersa la giovane; le operazioni di ricerca sono in corso per ritrovarla. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle modalità dell’incidente.

Il marito di Gabriela, Sean Michieli, è ricoverato in condizioni gravi a seguito dello stesso episodio.

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La notizia è stata resa nota il 13 settembre 2026 dalle fonti di Rai News.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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