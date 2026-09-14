Venezia, trovati i documenti di Gabriela Querino: proseguono le ricerche nella laguna

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Venezia, 13 settembre 2026 — Sono proseguite dall’alba le operazioni di ricerca nella laguna di Venezia dopo l’incidente in cui sono rimasti coinvolti una coppia di coniugi. In acqua sono stati recuperati i documenti della donna dispersa, identificata nella fonte come Gabriela Querino; in alcuni passaggi della cronaca viene inoltre indicato il nome completo Gabriella Querino Ferreira.

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Scopri come fare

Secondo quanto ricostruito, la coppia era uscita intorno alle 5 dalla propria abitazione a Burano: il marito, Sean Michieli, 25 anni, originario di Cavallino Treporti e pescatore di professione, era uscito per controllare le esche e la moglie lo accompagnava spesso nel lavoro. I due, sposati da tre mesi, sono stati investiti a forte velocità da un taxi mentre attraversavano il canale di Tessera.

I soccorsi del Suem 118 hanno trasportato Michieli all’ospedale dell’Angelo di Mestre: il 25enne ha riportato un grave trauma cranico, è stato sottoposto a intervento chirurgico e resta ricoverato in condizioni molto gravi. Per la moglie, al momento, le ricerche proseguono dopo il rinvenimento dei documenti in acqua.

Alle operazioni partecipano i sommozzatori dei vigili del fuoco, che scandagliano il canale con l’ausilio di un gommone e dell’imbarcazione speciale “drifting” dei carabinieri, utilizzata per le ricerche in acque basse. Sono pronti a intervenire anche l’elicottero e le moto d’acqua dei vigili del fuoco, ma le attività sono definite difficili dalle forze impegnate.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio: il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

La famiglia di Michieli era già stata colpita da una tragedia simile nel 2007, quando Endrius, allora 19enne e zio del 25enne, perse la vita in un incidente nautico alle Fondamente Nove.