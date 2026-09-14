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IA in medicina: precisione e terapie mirate, ma anche rischi concreti

Intelligenza artificiale in medicina: diagnostica di precisione, terapie mirate e diagnosi più accurate, ma crescono i rischi di deresponsabilizzazione e cure fai-da-te.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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13/09/2026 – L’adozione dell’intelligenza artificiale in campo medico sta portando a risultati concreti, ma solleva anche problemi rilevanti. Gli algoritmi migliorano la diagnostica e consentono terapie più mirate, aumentando l’accuratezza delle diagnosi.

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I vantaggi principali segnalati riguardano la diagnostica di precisione e la possibilità di terapie personalizzate. L’utilizzo degli algoritmi permette di ottenere diagnosi più accurate rispetto ai metodi tradizionali.

Accanto agli aspetti positivi emergono però movimenti critici: la diffusione dell’IA può favorire una deresponsabilizzazione dei percorsi clinici. Un altro rischio indicato è la diffusione di pratiche di cura fai‑da‑te, con pazienti che potrebbero affidarsi in modo non corretto a strumenti automatici.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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