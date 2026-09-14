IA in medicina: precisione e terapie mirate, ma anche rischi concreti

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13/09/2026 – L’adozione dell’intelligenza artificiale in campo medico sta portando a risultati concreti, ma solleva anche problemi rilevanti. Gli algoritmi migliorano la diagnostica e consentono terapie più mirate, aumentando l’accuratezza delle diagnosi.
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Scopri come fare
I vantaggi principali segnalati riguardano la diagnostica di precisione e la possibilità di terapie personalizzate. L’utilizzo degli algoritmi permette di ottenere diagnosi più accurate rispetto ai metodi tradizionali.
Accanto agli aspetti positivi emergono però movimenti critici: la diffusione dell’IA può favorire una deresponsabilizzazione dei percorsi clinici. Un altro rischio indicato è la diffusione di pratiche di cura fai‑da‑te, con pazienti che potrebbero affidarsi in modo non corretto a strumenti automatici.
La discussione sull’uso dell’intelligenza artificiale in medicina, con i suoi benefici e i relativi pericoli, rimane al centro del dibattito sanitario.