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Minaccia un passante nuda in strada: 38enne bloccata con il taser a Ponte Milvio

A Roma, il 13/09/2026 una 38enne cubana si è aggirata nuda in via della Farnesina, ha minacciato un passante con un coltello ed è stata bloccata con il taser.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 13 settembre 2026 — Panico nel primo pomeriggio in via della Farnesina, nella zona di Ponte Milvio, quando una donna di 38 anni di origini cubane si è aggirata nuda per strada e ha minacciato un passante con un coltello.

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Dopo la minaccia la donna si è rifugiata nell’androne di un palazzo. La polizia è intervenuta sul posto e l’ha raggiunta: gli agenti l’hanno bloccata usando un taser.

La 38enne, descritta come incensurata, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri per accertamenti sanitari. Non risultano persone ferite nell’episodio.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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