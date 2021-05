Nata Cassa Mutuo Soccorso per sostenere operatori sanitari che resistono al vaccino

Riceviamo e pubblichiamo.

E’ NATA LA CASSA DI MUTUO SOCCORSO ,

per sostenere ECONOMICAMENTE UN OPERATORE SANITARIO IN LOTTA CONTRO UN SOPRUSO, la sperimentazione vaccinale del decreto legge 44 art 4, che impone un vaccino che vaccino fino al 2023 non lo e’ affatto, unico caso in EUROPA!, ricordatevi tutti, i sanitari stanno lottando ANCHE per NOI!

Inizia la CAMPAGNA solidale di MUTUO SOCCORSO verso tutti gli operatori sanitari che RESISTONO contro il DL 44 art 4 che li OBBLIGHEREBBE ALLA SPERIMENTAZIONE VACCINALE. I SANITARI sono in lotta per un diritto sacrosanto di non essere usati come cavie sperimentali (il cosiddetto vaccino, vaccino non lo è affatto, almeno fino al 2023, fonte AIFA) e rischiano la sospensione per mesi.

Sosteniamoli anche economicamente !

ORA BASTA!

non vogliamo dittature e partiti unici al potere con decreti di imposizione.

Non è ammissibile dare credito a quei politici che per decenni hanno PRIVATIZZATO LA SANITA’, CHIUSO REPARTI E INTERI OSPEDALI, BLOCCATO ASSUNZIONI DI PERSONALE, CREATO UN BUSINESS SPECULATIVO NELLA SANITA’ E CHE ORA IMPROVVISAMENTE PARLEREBBERO E LEGIFEREREBBERO IN NOME DELLA SALUTE PUBBLICA. QUALE?

Per aderire alla CAMPAGNA

“SOSTIENI UN OPERATORE SANITARIO IN LOTTA ” SCRIVI A : difesalavoratorinordest@gmail.com

L’UNITA’ DEL POPOLO E LA SOLIDARIETA’ CONCRETA VERSO CHI E’ IN LOTTA ANCHE PER NOI, PER I NOSTRI DIRITTI E PER LA NOSTRA Costituzione sconfiggerà il MOSTRO ISTRIONICO CHE CI VUOLE FAR ANDARE INDIETRO TUTTI DI 100 ANNI, TRA SERVITU’, SOPRAFFAZIONI E REGIME.

SOSTIENI ECONOMICAMENTE un operatore sanitario in lotta!

SOSTIENI la campagna promossa da cobas nordest e Fails sanita’ del popolo

SCRIVI A : difesalavoratorinordest@gmail.com

Difesa Lavoratori Nordest