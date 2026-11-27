L’ex magistrato del pool antimafia Ignazio De Francisci ha chiesto che siano rese pubbliche in modo integrale le lettere dell’ex capo della polizia nel procedimento legato al caso De Gennaro, sollecitando trasparenza sulle indagini.

De Francisci ha posto l’accento sull’esigenza di evitare indiscrezioni e segreti, avvertendo che l’opacità rischia di trasformare la vicenda in altro rispetto alla realtà dei fatti: “Basta con i segreti o la tragedia diventa una serie tv”, ha detto, secondo quanto riportato.

L’ex magistrato ha inoltre sottolineato che in Italia “le piste nere sono sottovalutate”, richiamando l’attenzione sulla necessità di non trascurare ipotesi investigative sensibili.

La dichiarazione di De Francisci è stata pubblicata da Repubblica il 26 novembre 2026; l’ascolto dell’intervento, precisa la testata, è riservato agli abbonati premium.