ZED svela il cartellone di novembre in Veneto: da Jimmy Carr ad Anna, tra concerti, comedy e family show

La stagione autunnale in Veneto si anima: ZED ha reso noto il calendario degli spettacoli per novembre nelle sue principali venue regionali, con appuntamenti che vanno dalla stand‑up comedy ai grandi concerti, passando per teatro e proposte per le famiglie. Il programma comprende nomi internazionali e protagonisti della musica italiana, concentrati soprattutto al Gran Teatro Geox di Padova e alla Kioene Arena.



Ad aprire il mese, il 4 novembre al Gran Teatro Geox, arriva il comico britannico Jimmy Carr con “Laughs Funny”: una delle due date italiane del suo nuovo tour. Carr porta sul palco il suo repertorio fatto di battute rapide e ironia tagliente, consolidandosi come uno dei volti più noti della stand‑up inglese.



Il 5 novembre la giornata è divisa tra palazzetti e teatri. Alla Kioene Arena Nayt propone il “Noi Individui Tour”, che segue l’uscita dell’album “io Individuo” (20 marzo), entrato in vetta alla classifica FIMI. Nella stessa serata Fabio Concato sale sul palco del Gran Teatro Geox con “Altro di me”, un concerto costruito scegliendo brani rari e successi tra un repertorio di oltre 150 canzoni, insieme ai suoi musicisti storici.

Mario Biondi – (2026 – foto di Luca Brunetti)



Marco Masini è atteso il 7 novembre alla Kioene Arena con i suoi classici e i pezzi del progetto “Perfetto Imperfetto”: oltre 35 anni di carriera e una platea di fan che attraversa generazioni. Il 12 novembre al Geox i Blue festeggiano i 25 anni dal debutto con “The 25th Anniversary Tour”, un’occasione per riproporre le hit che hanno segnato il primo decennio degli anni Duemila.



Gli spettacoli per famiglie trovano spazio il 14 novembre con “Arriva Lucilla”, performance alle 18:00 che unisce canzoni tratte dal canale YouTube della performer e una nuova sceneggiatura pensata per affrontare temi come le paure dei più piccoli. Il 16 novembre, sempre al Geox, Pablo Trincia porta in scena “L’uomo sbagliato, un’inchiesta dal vivo”: lo spettacolo utilizza video, testimonianze e atti processuali per ricostruire il caso di Ezzeddine Sebai, il serial killer la cui confessione ha riaperto processi considerati definitivi.



La scena urban contemporanea è rappresentata il 20 novembre da 22Simba con il “Miria Live Tour”, mentre il 21 novembre il Gran Teatro Geox ospita l’Hans Zimmer Tribute: cinquanta musicisti dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretti da Giacomo Loprieno, eseguiranno alcune delle colonne sonore più celebri del compositore premio Oscar.



Il 22 novembre I Legnanesi presentano “C’era una volta” (ore 17:00), un testo che mescola ricordi e comicità; il 24 novembre è la volta di Malika Ayane, reduce dal ritorno al Festival di Sanremo con il brano “Animali notturni”. Il 25 novembre Francesca Michielin porta nei teatri “Tutto in una notte”, uno spettacolo suddiviso in quattro parti che alterna elementi sonori e visivi.



L’ultimo weekend di novembre concentra diversi eventi. Enrico Brignano torna al one‑man‑show con “Bello di Mamma” (27‑29 novembre) accompagnato da orchestra e coriste. Nello stesso periodo Gigi D’Alessio sarà alla Kioene Arena (27 novembre), mentre al Palasport di Treviso la Prealpi Sanbiagio Arena ospiterà Notre Dame de Paris con tre giorni di repliche, due spettacoli al giorno per un totale di sei rappresentazioni. Il mese si chiude il 30 novembre alla Fiera di Padova con Anna, protagonista della nuova scena rap italiana dopo il successo dei suoi album e dei certificati di vendita.



ZED indica inoltre un programma esteso per i mesi successivi fino al 2027, con nomi come Bryan Adams, Francesco De Gregori, Gianna Nannini e Pinguini Tattici Nucleari tra i protagonisti annunciati. Radio R101 è la radio partner del Gran Teatro Geox di Padova.



I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul sito ufficiale www.zedlive.com e nei punti vendita autorizzati.