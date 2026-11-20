Il mondo della sanità e della ricerca ha rivolto un appello formale alle massime istituzioni della Repubblica. Il 19 novembre 2026 diciannove ricercatori e professori universitari hanno inviato una lettera al Presidente Sergio Mattarella e ai presidenti di Camera e Senato, chiedendo che la scienza resti “libera, indipendente e autonoma da ogni condizionamento politico”.

L’appello, intitolato “La scienza illumina la politica”, nasce dalla preoccupazione per i “toni e le modalità” assunti in alcune audizioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Gli autori avvertono del rischio che il confronto tra politica e comunità scientifica venga influenzato da contrapposizioni ideologiche, pregiudizi e interessi contingenti.

I firmatari riconoscono al Parlamento il diritto di ricostruire i fatti della pandemia e di individuare responsabilità ed errori, ma sottolineano che questo compito non può degenerare in una rappresentazione inquisitoria. Secondo la lettera, medici, ricercatori e scienziati non devono essere esposti a forme di delegittimazione pubblica che non hanno relazione con un confronto istituzionale e scientifico rigoroso. “La ricerca della verità richiede equilibrio, competenza e rispetto”, scrivono i promotori.

Una preoccupazione specifica riguarda il possibile intervento politico su questioni di responsabilità deontologica dei professionisti sanitari. Gli scienziati citano, tra l’altro, il tema della eventuale reiscrizione agli albi di medici radiati per comportamenti legati alla pandemia, segnalando che decisioni su tali profili dovrebbero rimanere nel perimetro delle competenze professionali e deontologiche.

Anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ha manifestato il proprio disagio per le audizioni della Commissione. Il Comitato Centrale Fnomceo ha approvato all’unanimità una mozione sul rispetto della scienza e della professione medica e ha rivolto un appello ai presidenti di Camera e Senato per la dignità delle persone e il rispetto delle competenze nelle audizioni. Il presidente della Fnomceo, Anelli, ha avvertito che “la memoria della pandemia non diventi motivo di divisione”.

La Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) ha espresso piena solidarietà a Gianni Rezza, definito “figura di riferimento dell’epidemiologia e della sanità pubblica nazionale e internazionale”, a seguito della sua recente audizione presso la Commissione, e ha condannato ogni tentativo di delegittimazione di chi ha operato al servizio del Paese.

Si è inoltre unita all’appello la Federazione dei medici internisti ospedalieri (Fadoi), che ha espresso contrarietà ai processi sommari contro medici e scienziati, sottolineando che l’analisi della pandemia deve avvenire con rigore scientifico e non con pregiudizi politici.