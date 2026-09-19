Terzigno, 14enne denunciato: il preside trova nello zaino un coltello da 18 centimetri

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Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato a Terzigno, nel Napoletano, dopo che il preside di un liceo scientifico ha rinvenuto nello zaino dell’alunno un coltello da cucina con lama di 18 centimetri.
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Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’istituto: il dirigente scolastico ha segnalato immediatamente l’accaduto e ha allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto. Sul luogo è intervenuta anche la madre del ragazzo.
Secondo quanto è stato ricostruito, il giorno precedente il giovane avrebbe avuto un acceso diverbio con un compagno di classe. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di arma.
Il caso si inserisce in un quadro più ampio di interventi delle forze dell’ordine: da gennaio ad agosto i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie, tra lame, tirapugni e altri oggetti, e 78 armi da fuoco. Nello stesso periodo 44 persone sono state arrestate per porto e detenzione abusiva di armi e 138 denunciate.