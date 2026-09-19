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Terzigno, 14enne denunciato: il preside trova nello zaino un coltello da 18 centimetri

A Terzigno (Napoli) un ragazzo di 14 anni è stato denunciato per porto abusivo dopo che il preside di un liceo scientifico ha trovato un coltello da 18 cm.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Violenze in casa... il marito chiama i carabinieri. La donna, 64 anni, lo insegue con un coltello
(foto da archivio)

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Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato a Terzigno, nel Napoletano, dopo che il preside di un liceo scientifico ha rinvenuto nello zaino dell’alunno un coltello da cucina con lama di 18 centimetri.

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Il ritrovamento è avvenuto all’interno dell’istituto: il dirigente scolastico ha segnalato immediatamente l’accaduto e ha allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto. Sul luogo è intervenuta anche la madre del ragazzo.

Secondo quanto è stato ricostruito, il giorno precedente il giovane avrebbe avuto un acceso diverbio con un compagno di classe. Il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di arma.

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Il caso si inserisce in un quadro più ampio di interventi delle forze dell’ordine: da gennaio ad agosto i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 150 armi improprie, tra lame, tirapugni e altri oggetti, e 78 armi da fuoco. Nello stesso periodo 44 persone sono state arrestate per porto e detenzione abusiva di armi e 138 denunciate.

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Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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