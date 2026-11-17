La Lega rinuncia a inserire Quota 64 tra i correttivi alla legge di bilancio e annuncia che la misura sarà affrontata con un provvedimento separato. L’indicazione è arrivata il 17 novembre da Claudio Borghi, che ha assicurato: “ci sarà”, ma ha precisato che la materia merita una legge dedicata.

La decisione arriva alla vigilia della scadenza per la presentazione degli emendamenti, con migliaia di proposte attese. Nel partito di Matteo Salvini il rinvio è presentato come un cambiamento di percorso, non di obiettivo, ma i rapporti con gli alleati restano da definire.

La proposta della Lega prevede la possibilità di uscita volontaria dal lavoro a 64 anni con ricalcolo contributivo dell’assegno. Borghi ha riferito che sul tavolo ci sono 800 milioni di euro destinati a crescere. Nell’articolo 52 della manovra è già prevista una dotazione di 850 milioni all’anno fino al 2029, con rinvio a un successivo intervento legislativo per il dettaglio operativo.

Forza Italia, riunita ieri, prepara una propria partita sulle pensioni. Sotto la guida di Antonio Tajani gli azzurri studiano due o tre correttivi sull’indicizzazione degli assegni, che vanno dalla cancellazione della stretta alla rivalutazione piena fino a cinque o sei volte il trattamento minimo, con l’obiettivo di tutelare il ceto medio. Marco Osnato di Fratelli d’Italia ha espresso sostegno alla rivalutazione piena fino a tremila euro.

Sui fondi per le pensioni si registra competizione politica: Fratelli d’Italia aveva già reclamato risorse per i lavori usuranti e misure sociali, e Forza Italia non esclude di intervenire sulla destinazione del Fondo. La contesa riguarda anche i trattamenti per forze dell’ordine e militari, con Fi e Lega in gara per assumersi la leadership della proposta.

Resta irrisolto anche il blocco allo stop dell’aumento dei requisiti: secondo la normativa vigente i requisiti pensionistici aumenteranno di un mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. Dalle file del Partito Democratico sono arrivate ironie sulle promesse del centrodestra, definite come un “assegno postdatato”.

Sul fronte delle coperture finanziarie il nodo principale è ancora la ricerca di risorse. Il ministro Luca Ciriani ha ammesso che si tratta di una manovra che farà molti scontenti, pur dichiarandosi pronto a difenderla con fermezza come “l’unica possibilità” per fare i conti con la realtà. Matteo Salvini ha sollecitato un contributo da parte delle banche, sottolineando che la Lega sarà in prima fila se il Parlamento lo richiederà.

Forza Italia sta inoltre preparando correttivi sull’exit tax, proponendo un innalzamento della soglia dagli attuali ottomila euro fino a quattro o cinque milioni, l’introduzione di tutele per le start-up e paletti contro trasferimenti fittizi di residenza fiscale. Gli azzurri puntano anche a modifiche allo spalmacrediti del Superbonus per tutelare le piccole imprese.

Nella manovra sono emersi altri fronti di pressione: l’allarme di Borsa Italiana e di otto associazioni sulla Tobin tax, la denuncia del Tavolo Asilo e Immigrazione per un taglio di 185 milioni al Fondo per l’asilo, possibili ritocchi all’Art bonus e la questione dei condoni edilizi, per i quali Fratelli d’Italia intende presentare correttivi specifici per la Campania.

La sanità chiede risorse aggiuntive. Il ministro Orazio Schillaci ha aperto all’ipotesi di nuovi fondi per il personale medico destinati in via esclusiva al Servizio Sanitario Nazionale; la proposta ha ricevuto il plauso del principale sindacato dei medici ospedalieri, che tuttavia mantiene la mobilitazione prevista per il 5 dicembre. Tra le ipotesi di reperimento delle risorse è allo studio la rimodulazione della social card per gli over 75.

Per tentare di conciliare richieste e conti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato all’alba un vertice con il ministro Giancarlo Giorgetti, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Nel calendario politico resta l’avvio del confronto parlamentare a dicembre, mentre le forze di maggioranza cercano intese su stanziamenti, priorità e ammendevoli tecnici in vista dell’approvazione della legge di bilancio.