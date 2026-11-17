Il primo ministro britannico Andy Burnham ha definito la Brexit “non ha funzionato” e ha chiesto la firma di un nuovo accordo con l’Unione Europea in occasione del vertice bilaterale di Bruxelles in programma venerdì. L’annuncio è arrivato durante il ricevimento del Lord Mayor alla Guildhall di Londra, dove il governo ha presentato un aggiornamento della sua politica estera.

Burnham ha tracciato un bilancio severo del divorzio dall’Ue: “Abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato”, ha detto il premier, che dal suo insediamento a Downing Street lo scorso luglio ha posto come priorità il riavvicinamento a Bruxelles e ha riaperto il dibattito su una possibile riadesione al blocco comunitario.

Il governo intende utilizzare il vertice per completare il riallineamento normativo nel settore agroalimentare e per definire nuove intese in materia di energia e di mobilità giovanile. Al contempo Burnham ha ribadito che, almeno fino alle elezioni previste per il 2029 salvo voto anticipato, resteranno in vigore le linee rosse indicate dal programma laburista del 2024: nessun rientro nell’Unione, nel mercato unico o nella libera circolazione.

La posizione del premier ha provocato una netta reazione dell’opposizione conservatrice. Kemi Badenoch ha accusato il governo di tentare di riavvicinare il Regno Unito all’Ue per vie traverse, suscitando critiche durissime in ambienti Tory.

Particolarmente acceso è stato l’intervento dell’ex premier Boris Johnson, che guidò la campagna Vote Leave nel 2016 e portò il Paese fuori dall’Unione nel 2020. Johnson ha attaccato Burnham e ha lasciato intendere di essere pronto a un ritorno in campo qualora il Labour spingesse per il rientro nel blocco, ipotizzando anche un nuovo referendum o elezioni anticipate incentrate sulla questione.

Anche altre figure politiche hanno preso posizione: l’ex premier conservatore David Cameron ha ammonito contro la riapertura del dibattito sul rientro, mentre l’ex leader laburista Tony Blair ha espresso cautela sui tempi e sui modi di un eventuale rejoin, evocando un orizzonte decennale per un’Unione riformata.

Nel frattempo il fronte euroscettico si prepara a rilanciarsi: i fondatori di Leave.EU, movimento già sostenuto in passato da Nigel Farage, stanno organizzando una nuova iniziativa sotto la sigla Enough Official, mentre il dibattito sui rapporti tra Londra e Bruxelles rimane al centro della politica britannica.