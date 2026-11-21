Donald Trump ha definito “storico e riuscito” il trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, tenutosi a Shenzhen. La dichiarazione è arrivata durante una conferenza stampa in cui il presidente americano ha fatto il punto sulla missione e rivendicato i risultati ottenuti.

L’appuntamento trilaterale è stato al centro della conferenza: Trump ha tracciato un bilancio della partecipazione statunitense e sottolineato i risultati che, a suo dire, sono stati raggiunti al termine dell’incontro.

La conferenza stampa è stata seguita e riferita dall’inviato a New York Giuseppe Rizzo.