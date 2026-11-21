Il 21 novembre 2026 due missili e un drone di matrice russa sono precipitati nel sud‑est della Polonia, in aree rurali vicine a villaggi interessati da un’esercitazione militare dei cosiddetti volenterosi.
Il governo polacco ha reagito con durezza alla notizia, definendo l’episodio “una provocazione voluta”. La condanna è stata espressa dai vertici nazionali dopo i rilievi sull’accaduto.
L’evento è avvenuto nell’ambito di un’allerta per lo spazio aereo nelle zone coinvolte. Non sono forniti dettagli ulteriori sui danni o sulle conseguenze nei centri abitati interessati.
Nella stessa giornata il Segretario generale della Nato era atteso a Varsavia, con una visita prevista che coincide temporaneamente con quanto accaduto.
Il racconto sul posto è a cura del nostro inviato Daniele Lorenzetti.