Carabinieri arrestano spacciatore a Mestre: 75 anni e tanti precedenti

Altra operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Mestre, che hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, T.B. 75enne.

L’uomo, con precedenti, è una vecchia conoscenza dell’Arma.

L’operazione è stata portata al termine dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mestre a seguito di un servizio di prevenzione e controllo svolto sul territorio ed in particolare nel “quartiere Piave” posto a ridosso della stazione ferroviaria di Mestre e nelle vie limitrofe.

I militari hanno notato un’auto di colore giallo acceso che insisteva in continui passaggi davanti alla stazione ferroviaria e lungo via Piave ed era la stessa autovettura vista transitare e sostare nell’area nei giorni precedenti.

Appena il conducente si è accorto dell’attenzione, forse temendo un imminente controllo, ha comiciato a mettere in opera manovre e sorpassi azzardati, tesi a sviare possibili inseguitori.

L’autista si dirigeva dunque verso via Carducci, ma è lì che è scattato il controllo con i militari che lo hanno bloccato.

Rinvenuti, nascosti nell’abitacolo dell’auto, un involucro contenente una quantità consistente di Cocaina ammontante a più di un ettogrammo e mezzo, diversi bastoni nel cofano e oltre duemila euro in contanti, ritenuti provento della evidente fiorente attività di spaccio posta in essere, tenuto conto del denaro e della quantità e modalità di tenuta dello stupefacente.

La perquisizione estesa a domicilio, consentiva inoltre di rinvenire un bilancino di precisione ed altro materiale utile a documentare l’illecita attività.

L’uomo, sospettato di essere il cardine di una fiorente attività di smercio, è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e tradotto presso il carcere di Venezia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria lagunare.