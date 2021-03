Arresto in via Piave per spaccio di stupefacenti

Ancora interventi antidroga della Polizia locale nel Rione Piave. Nel pomeriggio di ieri personale in borghese del Nucleo operativo e del Nucleo di pronto impiego del Servizio Sicurezza ha colto sul fatto e arrestato uno spacciatore di 31 anni. Al momento dell’arresto l’uomo era all’opera sotto un porticato di via Piave, nella zona della stazione, dove negli ultimi giorni erano state segnalate attività sospette. Lo spacciatore era intento a vendere sei dosi di eroina gialla e due dosi di cocaina, subito sequestrate all’acquirente. La Polizia ha inoltre multato il cliente che era con lui.

E’ stato sanzionato oltre che per violazioni amministrative in materia di stupefacenti anche per aver infranto il Regolamento di pubblica sicurezza urbana del Comune di Venezia e ha ricevuto un ordine di allontanamento di 48 ore.

Gli uomini del Nucleo operativo e del Nucleo di pronto impiego del Servizio sicurezza urbana già conoscevano il giovane malvivente. Di cittadinanza nigeriana, in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel 2018 era stato denunciato per spaccio e successivamente arrestato ad aprile 2019. Oggi il giudice del Tribunale monocratico procederà alla convalida dell’arresto e al suo eventuale processo per direttissima.

