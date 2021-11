Capodanno a Venezia: niente fuochi d’artificio

Il Capodanno a Venezia sarà senza il consueto spettacolo pirotecnico. E’ una tradizione che è ritenuto sia meglio sospendere in funzione di un auspicato miglioramento della situazione dei contagi.

Ma non sarà solo Venezia a rinunciare ai “fuochi”.

Diversamente dall’ultimo Redentore, in cui Jesolo precauzionalmente aveva sospeso lo spettacolo pirotecnico mentre Venezia no (riuscendo a garantire distanziamenti con ordine e prenotazioni solo in alcune zone), questa volta le due amministrazioni sono affiancate. La conferma è arrivata dal sindaco di Jesolo, Davide Zoggia.

Capodanno senza fuochi d’artificio a Venezia dunque, come racconta il Corriere oggi in edicola.

La valutazione non ha potuto non tenere conto della situazione attuale di diffusione del virus, con il Veneto che potrebbe passare in zona gialla continuando su questo trend.

Obiettivo secondario, tra l’altro, sarebbe quello di «salvare» il Carnevale, manifestazione ben più sentita e che porta ben altri indotti ad alcune categorie della città.

