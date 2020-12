''Il Grande Fratello VIP finisce il 26 febbraio''. Nuovo prolungamento in vista?

Squadra che vince non si cambia: per il Grande Fratello VIP si prospetta un nuovo allungamento. Sono queste le indiscrezioni trapelate da TvBlog che nella giornata di ieri ha anticipato una possibile proroga per il reality di Canale 5. La finale, inizialmente prevista per il 2 dicembre, spostata all’8 febbraio e infine slittata al 15, dovrebbe addirittura svolgersi il 26 febbraio, una settimana prima dell’inizio del Festival di Sanremo.

“Il Grande Fratello VIP finisce il 26 febbraio”

La notizia, apparsa su TvBlog il 27 dicembre, recita così “La finale del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini è infatti prevista non più per lunedì 15 febbraio, ma per venerdì 26 febbraio, sempre in prima serata ovviamente su Canale 5, domani (oggi n.d.r.) però se ne discuterà ancora”. La fonte indicata dal sito sarebbero i “vertici Mediaset” che avrebbero chiesto al presentatore di condurre per altre due settimane – e due volte alla settimana – l’appuntamento serale del Grande Fratello VIP.

La notizia sul web

E mentre si attendono conferme o smentite, l’indiscrezione è stata lanciata anche da Isa e Chia che hanno titolato “GF VIP 5, nuovo prolungamento per il reality: ecco quando andrà in onda la finale” indicando come motivazione gli “ottimi ascolti” riscontrati dal programma.

E mentre Trendit parla di “Grande Fratello VIP infinito”, BlastingNews definisce l’edizione in corso “la più lunga di sempre” domandandosi come reagiranno i vipponi, “molti dei quali sono nella casa dallo scorso mese di settembre” e che “in diverse occasioni, hanno ammesso di essere abbastanza stanchi dal punto di vista psicologico”.

Grande Fratello VIP: sarà un’edizione record

Considerando che il Grande Fratello VIP 2020/2021 è partito il 14 settembre e dando per confermata la finale al 26 febbraio, il reality toccherebbe i 169 giorni: più del triplo della prima edizione che arrivò a 50. Nel 2017 si raggiunsero i 85 giorni, 78 nel 2018 e 92 nel gennaio/aprile 2020. Si batterà pure versione “standard” del GF, il cui record fu stabilito nel 2012 con 161 giorni di durata.

E se quello di Signorini non fosse stato un lapsus?

Durante un suo intervento a Casa Chi, Alfonso Signorini si era lasciato scappare un “andremo avanti fino al 15 marzo”. La notizia era stata riportata da tutti i siti e rotocalchi per venire subito smentita dal conduttore che si è poi corretto in “15 febbraio”.

E se non fosse stato un lapsus? E se fosse di un’ipotesi in corso di valutazione? Secondo BlogTv l’emittente farebbe concludere il Grande Fratello VIP “una settimana prima dell’approdo su Rai1 del Festival di Sanremo”.

Analizzando le edizioni del passato si evince come, proprio in concomitanza con la kermesse, il GF abbia affilato gli artigli per combatterlo sul piano dell’audience. Perché, dunque, interrompersi a pochi giorni dallo scontro e concedere a Rai1 il primato dello share, soprattutto di fronte ad un cast “forte” come quello attuale?

Grande Fratello VIP vs Sanremo?

Considerando che Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 marzo, la finale del Grande Fratello VIP potrebbe svolgersi l’8 marzo, che è un lunedì, o in alternativa – come sfuggito a Signorini – proprio il 15 marzo. Sempre se non si seguirà la via della scorsa edizione, quando il programma saltò per evitare il “duello”. Rispetto al 2020, però, la situazione è cambiata: il reality sarebbe in una situazione di “forza” nei confronti del Festival che, in un Ariston svuotato, perderebbe gran parte del suo charme. A meno che non vada – letteralmente – “in porto” la discussa ipotesi di isolare il pubblico in una nave da crociera. Chi vivrà vedrà.

