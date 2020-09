Bus Actv senza gel igienizzante, professore protesta: “Minacciato di denuncia”. Lettere al giornale

Dopo le segnalazioni sugli affollamenti dei vaporetti nell’estate della pandemia, il prof. Fabio Mozzatto, cittadino veneziano, racconta una situazione di rischio da lui riscontrata nei giorni scorsi sugli autobus in partenza da Piazzale Roma.

“La prevalenza dei bus Actv era priva di igienizzante a bordo: nella maggior parte dei casi era terminato e non rifornito, un altro era assente o rimosso, o i flaconi erano privi di dispensatore – spiega Mozzato – ho segnalato la cosa già dal pomeriggio a un conducente di bus, ma quando ho notato che persino il bus n. 5 proveniente dall’Aeroporto che porta passeggeri da tutto il mondo con i “rischi conseguenti” era privo del gel, non ho potuto tacere e ho chiesto a un ispettore di non far partire il mezzo senza che fosse stato fornito di igienizzante”.

L’addetto Actv avrebbe dapprima ipotizzato una denuncia per “interruzione del servizio”, ma poi, visto che Mozzatto aveva intenzione di chiamare i Carabinieri (“e non certo per capriccio, ma per l’estensione che sta nuovamente avendo la pandemi) si sarebbe messo in contatto con i vertici Actv, proponendo il cambio di bus ma solo a Tessera, cosa non ritenuta idonea dal cittadino. Per questo, in seconda battuta, avrebbe fornito di persona un flacone di igienizzante al bus, che sarebbe poi partito “come prevenzione comanda”.

“Visto che i Carabinieri tardavano ad arrivare – continua Mozzatto – e nei bus che ho visitato i flaconi erano prevalentemente privi di igienizzante se non addirittura assenti o guasti, ho chiesto un accertamento alla Polizia Locale che ha confermato i fatti, ma ha specificato che non può fermare la partenza dei mezzi ‘non a norma’ perché le disposizioni (Ordinanze Regionali e DPCM di Maggio non lo prevedrebbero”.

Un altro ispettore sopraggiunto sul posto avrebbe anche lui ribadito al cittadino la possibile denuncia per “interruzione di pubblico servizio” visto il ritardo provocato sulla tabella di marcia.

“Cosa insussistente – specifica Mozzatto – perché le cose sono state chieste e non imposte, e non si spiega perché, se non ci fosse stato alcun obbligo del gel a bordo, gli ispettori non l’avessero detto subito anziché concordare l’ipotesi del cambio di mezzo a Tessera e rifornito poi il bus di igienizzante”.

Nel frattempo sarebbe intervenuta anche la Questura prendendo atto di quanto constatato dalla Polizia Locale, mentre Mozzatto, amareggiato per l’accaduto, si sarebbe congedato sottolineando che, se non per legge, almeno per prevenzione e buon senso, l’igienizzante dovrebbe essere puntualmente rifornito durante la giornata. “Se questa richiesta è meritevole di una denuncia, lo deciderà chi di competenza, ma soprattutto lo giudicheranno i cittadini che è anche nelle mie intenzioni tutelare”.

“Sui citati obblighi, il DPCM di maggio 2020 prevede che nei mezzi pubblici “ove possibile” debba esserci l’igienizzante. Dal momento che i flaconi c’erano, quindi, “era possibile installarli e fornirli”. Il fatto che gli stessi fossero prevalentemente vuoti rappresenta secondo Mozzatto “un’omissione” e il mezzo avrebbe dovuto essere ritenuto “non idoneo, quindi esonerato dal servizio”.

“Chi cerca di tutelare, seppur con insistenza, la salute in questa emergenza storica va intimidito con denunce da parte di un’azienda di trasporto, tra l’altro partecipate dal Comune?”

“L’Assessore competente Renato Boraso che ne pensa della vicenda?” domanda il prof. Mozzatto.