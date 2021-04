Botte alla ex: si arrampica sulla terrazza e viola il divieto di avvicinamento. Arrestato

Botte alla ex compagna alla quale non doveva più avvicinarsi. E per raggiungerla si è arrampicato sulla terrazza ed è entrato dalla finestra. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

Lunedì 12 aprile la Polizia di Stato di Venezia, e in particolare gli agenti del Commissariato di Mestre, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un cittadino senegalese M.W., 28 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna.

L’uomo, nonostante fosse sottoposto alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla donna, ha violato il divieto, introducendosi nell’abitazione della compagna dopo essersi arrampicato sulla terrazza, entrando così dalla finestra.

Una volta all’interno, M.W. ha cominciato ad insultare la donna ed a colpirla con schiaffi e pugni, distruggendo anche i mobili.

Il soggetto aveva a suo carico, già dal 2018, diversi precedenti penali per maltrattamenti e lesioni, rissa, furto, resistenza a pubblico ufficiale, nonché in materia di stupefacenti.

Alla luce dell’ennesimo episodio violento, il giudice ha quindi disposto l’aggravamento delle misure in vigore commutandole con la custodia cautelare in carcere, ordinanza che è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Mestre lunedì pomeriggio.

