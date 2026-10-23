Mkhitaryan, dal dubbio sul futuro all’assist che vale i primi tre punti dell’Inter in Champions

Henrikh Mkhitaryan ha attraversato giorni di incertezza sul proprio futuro professionale, tra dubbi sul proseguire e la possibilità di accettare un rinnovo a ingaggio ridotto. Questa fase si è chiusa con una giocata decisiva: un assist che ha permesso all’Inter di conquistare i primi tre punti nella competizione europea.

Le voci sul ritiro e sulle trattative contrattuali avevano alimentato il dibattito interno al club. La risposta del centrocampista è arrivata sul campo, con un contributo concreto che ha inciso sul cammino della squadra in Champions League.

Cristian Chivu, nell’analisi del momento, ha spiegato il motivo della scelta societaria: “Abbiamo deciso di tenerlo con noi per il professionista che è”, attribuendo al comportamento del giocatore il ruolo chiave nella conferma della sua permanenza.

La vicenda unisce questioni contrattuali e rendimento sportivo: dal confronto sulle condizioni economiche al gesto tecnico che ha riportato punti importanti in Europa per i nerazzurri.