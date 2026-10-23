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Garante: i blocchi dei Tir mettono a rischio rifornimenti, salute e libertà di circolazione

La Commissione di Garanzia avverte che i blocchi stradali dei Tir, fuori dalle regole, stanno compromettendo rifornimenti e mettendo a rischio salute e libera circolazione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA — La Commissione di Garanzia per gli scioperi ha espresso “viva preoccupazione” per i diffusi blocchi stradali collegati alla protesta degli autotrasportatori, che vengono attuati in difformità dalla disciplina di settore e stanno compromettendo seriamente gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità.

Nella nota il Garante avverte che il proseguimento di tali azioni, in violazione delle regole e dei limiti stabiliti dal Codice di autoregolamentazione, configura un pericolo grave e imminente per i diritti costituzionali dei cittadini.

Secondo la Commissione, le iniziative in corso minacciano la salute, la sicurezza e la libera circolazione.

Per prevenire «un irreparabile pregiudizio alla collettività», la Commissione segue con la massima attenzione l’evoluzione degli eventi e si dice pronta ad assumere tempestivamente le determinazioni di propria competenza.

L’obiettivo indicato è garantire l’immediata ripresa delle consegne e sbloccare rifornimenti e servizi vitali alle città.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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