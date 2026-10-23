La Corte penale internazionale trionfa al premio Sacharov 2026 del Parlamento Europeo

BRUXELLES, 22 ottobre 2026 — La Corte penale internazionale (Cpi), con sede a L’Aia, è stata insignita del premio Sacharov 2026 per la Libertà di pensiero dal Parlamento Europeo.

La decisione è stata resa nota a margine della Conferenza dei Presidenti, riunita questa mattina a Strasburgo, dove è stato eletto il candidato vincitore, secondo quanto appreso dall’ANSA da più fonti parlamentari.

La Cpi, che in passato è stata colpita da sanzioni decise dall’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, era la proposta del gruppo dei Socialisti al Parlamento Europeo. I Socialisti avevano indicato l’organo come emblema della resistenza alle politiche belliche dell’amministrazione americana.

Tra gli altri candidati scartati, secondo quanto riferito, figurava il difensore dei diritti umani tanzaniano Tundu Lissu, sostenuto dai gruppi del Ppe e dell’Ecr.

Contrariamente alle attese, il riconoscimento è quindi andato al candidato proposto dai Socialisti europei, che ha raccolto l’elezione durante l’incontro dei vertici parlamentari a Strasburgo.