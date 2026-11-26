Il governo ha lanciato un richiamo ai senatori per le ripetute assenze in aula, dopo che il Senato ha mancato il numero legale in due occasioni.
La questione è stata sollevata in Consiglio dei ministri, dove il ministro Lorenzo Maria Ciriani (FdI) ha chiesto maggiore senso di responsabilità nei confronti dell’attività parlamentare, richiamando i colleghi all’impegno con la parola “responsabilità”.
Anche la premier Giorgia Meloni è intervenuta sul tema durante la riunione di governo, esortando a “presidiare meglio il Parlamento”, secondo quanto riferito sulla seduta.
La presa di posizione del esecutivo segue le due assenze che hanno impedito lo svolgimento regolare dei lavori in Senato nei giorni indicati.