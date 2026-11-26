Andy Taylor, chitarrista che contribuì a definire il suono rock dei Duran Duran, è morto lunedì 23 novembre all’età di 65 anni, hanno annunciato la famiglia e la band. La scomparsa arriva dopo una lunga malattia.

Nato a Cullercoats, in Gran Bretagna, Taylor entrò nella formazione dei Duran Duran nel 1980. Aveva già maturato esperienze dal vivo con varie band fin da giovane; si presentò all’audizione dopo aver risposto a un annuncio sulla rivista Melody Maker e, tra circa quaranta candidati, fu ritenuto l’unico in grado di suonare e accordare lo strumento.

Un mese dopo il suo ingresso nel gruppo, si unì anche Simon Le Bon. Nel febbraio 1981 la band pubblicò il singolo d’esordio Planet Earth; a luglio dello stesso anno uscì Girls on Film, brano che mise in evidenza lo stile ritmico e preciso di Taylor. L’album Rio, pubblicato nel 1982, consolidò il successo internazionale del gruppo raggiungendo la Top 10 sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti.

Nel 1983, in piena ascesa, Taylor definì la nuova carriera come «un hobby sfuggito al controllo» e nello stesso anno aprì un wine bar chiamato Rio a Whitley Bay. Dopo il terzo album i Duran Duran si presero una pausa: in quel periodo Andy, insieme al bassista John Taylor, fondò i Power Station con Robert Palmer e il batterista Tony Thompson.

Taylor raccontò in seguito di aver vissuto tensioni interne, problemi di dipendenza e un forte stress che lo portarono a decidere di allontanarsi dalla band; dopo il concerto del Live Aid interruppe l’uso di alcool e droghe e avviò procedure legali per sciogliere i legami con il gruppo. Proseguì poi in carriera da solista, tornò temporaneamente con la band nel 2001 e la collaborazione terminò nel 2006.

Nel 2018 gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico di quarto stadio; la diagnosi divenne di dominio pubblico nel 2022, in concomitanza con l’annuncio dell’ingresso dei Duran Duran nella Rock and Roll Hall of Fame.

La band ha ricordato Taylor con affetto, sottolineando che «grazie al suo spirito pungente – unito a una visione della vita concreta, pragmatica e priva di inutili sentimentalismi – ha saputo mantenerci con i piedi per terra».