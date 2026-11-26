L’Inter ha conquistato una vittoria convincente contro lo Stoccarda, imponendosi 2-0 nel match di Champions League disputato il 25 novembre 2026. Il successo porta la squadra alla terza vittoria consecutiva nella competizione sotto la guida di Chivu.

Il primo gol è arrivato su rigore, trasformato dal croato Sucic. Nella ripresa il capitano, appena entrato, ha fissato il risultato siglando la rete che ha chiuso la partita.

La prestazione permette all’Inter di ripartire dopo il ko nel derby, consolidando il momento positivo anche in campo europeo. Sul piano dei marcatori, la partita è stata decisa da Sucic e da Lautaro, quest’ultimo subentrato nella ripresa.