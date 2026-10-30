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Manovra da 26 miliardi, Meloni richiama la maggioranza: “Niente errori in Parlamento”

Manovra da 26 miliardi: Meloni avverte la maggioranza, tensioni in Cdm su flat tax e contributo bancario; Schillaci protesta e stop di Meloni a Salvini su Kiev.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha richiamato la coalizione a evitare errori durante il passaggio parlamentare della manovra da 26 miliardi, riassumendo l’indirizzo del governo con la frase “Niente errori in Parlamento”.

La seduta del consiglio dei ministri è stata segnata da tensioni interne, in particolare sulle misure fiscali. Al centro del confronto sono finite la reintroduzione della flat tax e la proposta di un contributo a carico degli istituti di credito.

Nel corso della riunione il ministro della Salute Roberto Schillaci ha espresso forte contrarietà rispetto ad alcune scelte di copertura: secondo quanto riportato, lo sfogo di Schillaci si è sintetizzato così, “Mettiamo fondi non incassati”.

Fonti di governo segnalano inoltre un intervento della premier rivolto al leader della Lega, Matteo Salvini: Meloni avrebbe posto un freno a iniziative o prese di posizione su Kiev riconducibili a Salvini.

Nonostante i malumori e il confronto acceso sulla composizione delle coperture, l’esecutivo ha dato il via libera al documento programmatico di bilancio, dopo il pasticcio tecnico che aveva riguardato la manovra nelle fasi precedenti.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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