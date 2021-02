Belen Rodriguez incinta: “sono al quinto mese di gravidanza”

A sette anni dalla nascita di Santiago, Belen Rodriguez è di nuovo incinta. E stavolta il padre del nascituro (o della nascitura) non sarà Stefano De Martino ma Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzato della showgirl. Di professione hair stylist e fotografo, a separarli ci sono 11 anni di differenza: 37 lei, 26 lui. Ma Belen non si è fatta spaventare e ha annunciato: “sono entrata nel quinto mese di gravidanza“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese furono pizzicati per la prima volta ad agosto, ma l’argentina ha spiegato che la loro relazione dura da otto mesi. “Per me è stato un colpo di fulmine – ha confidato a Chi – Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli st***i ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’“.

Belen Rodriguez incinta

E nonostante non avesse mai immaginato di avere due figli da persone diverse, la showgirl non si è tirata indietro. “Bisogna fare i conti con la realtà – ha continuato – credo che la fine del matrimonio sia un fallimento, un grandissimo fallimento. Io non ho avuto per anni la forza di sperare nel futuro, ho accusato il colpo”.

Così, a sette anni dalla nascita di Santiago, Belen Rodriguez è di nuovo incinta: “sono entrata nel quinto mese di gravidanza – ha annunciato – La sto vivendo con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo. Non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”. Sui dettagli, però, è rimasta vaga: “Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto”. Con un presentimento: “penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta”.

Gli auguri social a Belen

Su Instagram tutti i VIP fanno gli auguri a Belen Rodriguez. “Congratulazioni” scrivono Chiara e Valentina Ferragni, “Che emozione” aggiunge Caterina Balivo, mentre Juliana Moreira si complimenta per la sua forma impeccabile: “Auguriiii ps: no vabbè… 5 mesi e ne vogliamo parlare del fisico??? Perfetta”. A seguire, i messaggi di Valeria Marini (“Stellare, tutta la felicità, baci stellari”) e Melissa Satta (“Auguri”) insieme ai cuori di ChiMagazine, Manila Lazzaro e Adriadna Romero.

Gli “occhi tristi” di Stefano Di Martino

Nessun commento, invece, da parte di Stefano De Martino, che ha pubblicato una foto per promuovere un marchio di pancake. Ma ai follower non sfugge il suo sguardo: “Tristi, gli occhi sono tristi” scrive Ginevra mentre Anna aggiunge “Belen non ha capito che si è persa”. A prendere le difese della showgirl è Mayla che ricorda: “è stato lui a lasciarla e a tradirla. Tutti dicono che sia triste per la gravidanza di Belen ma non ne vedo il motivo. Ovvio, è stata lasciata, continua la sua vita, di certo non diventava suora”. Ombretta conclude “Stefano, sei un uomo stupendo, intelligente e ironico. Ce ne sono pochi come te. Ti auguro di essere felice e di diventare nuovamente papà”.

Marie Jolie